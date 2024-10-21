ГОРОСКОП НА 21 ОКТЯБРЯ У Раков сложатся все обстоятельства для реализации идей, а Скорпионов ждет плодотворный день

Стрелец

Не торопитесь. День не подходит для того, чтобы принимать решения в спешке или стараться быстро осуществить все, что задумано. Порой даже простые дела занимают больше времени, чем вы предполагали. Несмотря на все трудности, вы не отказываетесь от задуманного, проявляете настойчивость и добиваетесь своих целей. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны к расточительности, можете тратить значительные суммы на пустяки, покупать дорогие вещи, не задумываясь о том, действительно ли они вам нужны.

Козерог

День не из простых, но таких трудностей, с которыми вы не могли бы справиться, он все же не принесет. Не всегда решения, первыми приходящие в голову, удачны. Лучше не спешить, лишний раз все обдумать, изучить разные возможности. Кстати, рядом есть люди, с которыми стоит посоветоваться. Не стесняйтесь обращаться к ним с вопросами, использовать чужой опыт. Что наверняка порадует, так это общение с близкими. Они поддержат многие ваши начинания, подбодрят вас, найдут лучшие слова. Вечер подходит для обсуждения семейных дел.

Водолей

День может принести какие-то новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Вы не растеряетесь, со всем отлично справитесь. Но придется немного изменить планы; нельзя сказать, что вам это понравится. Обсуждение рабочих вопросов не всегда проходит спокойно и конструктивно, но вы стараетесь не допустить серьезного конфликта, сгладить острые углы. Возможны хорошие новости, касающиеся исхода очень важного для вас дела. Могут удачно решиться юридические вопросы. День подходит для оформления документов, заключения сделок.

Рыбы

Что бы вы ни планировали на этот день, имейте в виду: за важные дела лучше браться с самого утра. Не стоит откладывать и встречи, от которых многое может зависеть. В первой половине дня договориться с окружающими будет куда проще, чем во второй. Вас поддержат даже те, кто прежде критиковал все ваши идеи. А вот любые вопросы, касающиеся финансов, лучше решать вечером. К этому времени у вас будет достаточно информации, чтобы понять, как лучше поступить. Вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются людей, которые вам особенно дороги.