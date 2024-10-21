Может быть трудно собраться с мыслями, взяться за дела. Задачи, требующие решения, кажутся слишком сложными. Но со всем можно справиться, если начинать с маленьких шагов, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 21 ОКТЯБРЯ ⟩ У Раков сложатся все обстоятельства для реализации идей, а Скорпионов ждет плодотворный день
Лучше не откладывать то, что можно сделать в первой половине дня. Чем плодотворнее вы проведете это время, тем быстрее станет заметным влияние позитивных тенденций, тем больше приятных сюрпризов ждет вас вечером. Важно думать о будущем. Стройте планы, мечтайте, сравнивайте разные возможные варианты развития событий. А воспоминания о неприятных событиях прошлого могут испортить настроение, так что лучше избегать их.
Овен
Серьезное отношение к делам позволяет избежать ошибок, добиться большого успеха. Вы не витаете в облаках, смотрите на вещи реально. Это помогает быстро разобраться в неоднозначных ситуациях, понять, как лучше себя вести. День подходит для посещения государственных организаций, составления официальных запросов, оформления документов. Все это получается быстро, не требует от вас серьезных усилий. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Сейчас вы хорошо понимаете друг друга, можете договориться о каких-то важных вещах. Можно вместе строить планы, делиться идеями.
Телец
Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг, замечаете мелкие детали, которые могут оказаться важными. То, что вы узнаете сегодня, наверняка пригодится вам в ближайшее время, например, поможет принять правильные решения. Вы хорошо справляетесь с собственными делами, но занимаетесь не только этим. Остается время для того, чтобы помочь другим, принять участия в каких-то общественных проектах. Вероятны приятные знакомства. Вы быстро подружитесь с теми, кто вам симпатичен. Не исключено и начало романтических отношений.
Близнецы
Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Сейчас вы способны многих привлечь на свою сторону. Даже недавние соперники готовы встать под ваши знамена; вопрос лишь в том, позволите ли вы им это. Ко всему, за что беретесь, вы подходите творчески, часто придумываете что-то новое, удивляете окружающих своими идеями. Правда, не все готовы вам помочь в реализации задуманного. Но это не беда, ведь вы и сами отлично справляетесь. Любые важные вопросы стоит обсуждать во второй половине дня: разногласий в это время почти не возникает.
Рак
Отличный плодотворный день. Нужно сдвинуть горы? Вы справитесь! Есть более сложные задачи? Вы и тут добьетесь успеха. Складываются благоприятные обстоятельства для реализации каких-то старых идей, можно вернуться к задуманному давным-давно. Подходит день и для восстановления отношений, которые прекратились из-за недопонимания, какой-то проблемы, которую раньше не удавалось решить. Вы стараетесь внести в свою жизнь нечто новое, вдохновенно импровизируете, учитесь тому, что может пригодиться. Вероятны встречи с людьми, совсем не похожими ни на вас, ни на ваших друзей. Их опыт вам наверняка пригодится.
Лев
В начале дня возможны мелкие неприятности, какие-то неожиданные события, которые собьют вас с толку, заставят изменить планы. Переживать не стоит, ведь все сложится наилучшим для вас образом. Но нужно запастись терпением, потому что не всегда добиться нужного результата удается так быстро, как хотелось бы. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Становится заметно проще ладить с окружающими. Вы хорошо понимаете тех, с кем прежде не находили общего языка, можете догадаться, что на душе у близких. Появляется возможность порадовать человека, который вам особенно дорог.
Дева
Вы реально смотрите на вещи, правильно оцениваете сложившуюся ситуацию, не поддаетесь на провокации и доверяете только действительно надежным людям. Неудивительно, что день складывается удачно. Можно достичь заметных профессиональных успехов или научиться тому, что вскоре вам обязательно пригодится. Вторая половина дня подходит для важных встреч. Неважно, пойдет ли на них речь о работе или о каких-то личных делах. В любом случае серьезных разногласий не возникает, а принятые решения вам нравятся. Вероятны неожиданные подарки, романтические сюрпризы.
Весы
Сегодня вы сможете сделать многое, если не станете торопиться. Не всегда можно быстро решить даже простые задачи. Запаситесь терпением и не нервничайте: все получится. Окружающие не всегда сразу понимают вас правильно, порой приходится несколько раз объяснять простейшие вещи. Но вы сохраняете дружелюбие и хорошее настроение. Это всем очень нравится. Многие сегодня будут рады пообщаться с вами, но стоит иметь в виду: далеко не со всеми стоит откровенничать, делиться какой-то важной информацией. К сожалению, интуиция не всегда помогает составить верное впечатление о новых знакомых. Какие-то действительно серьезные вещи стоит обсуждать только с самыми близкими.
Скорпион
Благоприятный плодотворный день. Можно браться за сложные дела; у вас многое получается хорошо. Полезным оказывается то, чему вы научились давным-давно. Благодаря своему опыту вы и сами не допускаете ошибок, и другим помогаете избежать их. День подходит для обсуждения вопросов, касающихся будущей работы, долгосрочного сотрудничества. Ваше серьезное отношение к таким вопросам на многих производит хорошее впечатление. Порой приходится вмешиваться в чужие дела. Но вы делаете это так тактично и деликатно, что окружающие ничего не имеют против. Более того, многие делятся с вами своими секретами, рассказывают о своих желаниях и мечтах.
Стрелец
Не торопитесь. День не подходит для того, чтобы принимать решения в спешке или стараться быстро осуществить все, что задумано. Порой даже простые дела занимают больше времени, чем вы предполагали. Несмотря на все трудности, вы не отказываетесь от задуманного, проявляете настойчивость и добиваетесь своих целей. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны к расточительности, можете тратить значительные суммы на пустяки, покупать дорогие вещи, не задумываясь о том, действительно ли они вам нужны.
Козерог
День не из простых, но таких трудностей, с которыми вы не могли бы справиться, он все же не принесет. Не всегда решения, первыми приходящие в голову, удачны. Лучше не спешить, лишний раз все обдумать, изучить разные возможности. Кстати, рядом есть люди, с которыми стоит посоветоваться. Не стесняйтесь обращаться к ним с вопросами, использовать чужой опыт. Что наверняка порадует, так это общение с близкими. Они поддержат многие ваши начинания, подбодрят вас, найдут лучшие слова. Вечер подходит для обсуждения семейных дел.
Водолей
День может принести какие-то новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Вы не растеряетесь, со всем отлично справитесь. Но придется немного изменить планы; нельзя сказать, что вам это понравится. Обсуждение рабочих вопросов не всегда проходит спокойно и конструктивно, но вы стараетесь не допустить серьезного конфликта, сгладить острые углы. Возможны хорошие новости, касающиеся исхода очень важного для вас дела. Могут удачно решиться юридические вопросы. День подходит для оформления документов, заключения сделок.
Рыбы
Что бы вы ни планировали на этот день, имейте в виду: за важные дела лучше браться с самого утра. Не стоит откладывать и встречи, от которых многое может зависеть. В первой половине дня договориться с окружающими будет куда проще, чем во второй. Вас поддержат даже те, кто прежде критиковал все ваши идеи. А вот любые вопросы, касающиеся финансов, лучше решать вечером. К этому времени у вас будет достаточно информации, чтобы понять, как лучше поступить. Вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются людей, которые вам особенно дороги.