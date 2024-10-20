Кайри не является типичным пациентом группы риска по колоректальному раку: она нормального веса, никогда не курила и не злоупотребляла алкоголем. Она живет в деревне и много времени проводит на свежем воздухе. Тем не менее, в 43 года, всего за несколько дней до Рождества, она заметила тревожные симптомы, после чего у нее диагностировали рак толстой кишки третьей стадии.
43-летняя жительница Эстонии, у которой диагностировали рак: «Вы можете даже не осознавать этого»
«Я чувствовала себя хорошо и на тот момент никак не ощущала себя больной. Позже, размышляя об этом, я поняла, что одним из симптомов было чувство тяжести в животе после еды, но так как это было не постоянное беспокойство, я не думала, что это может быть чем-то серьезным», - рассказала Кайри.
Тем не менее, перед Рождеством она заметила, что цвет кала стал очень темным, а также появились следы крови. У нее также возникло ощущение, что кишечник не опорожняется нормально. Эти роковые симптомы были ей знакомы, поскольку ее отец также страдал от колоректального рака.
«Сразу после Нового года я пошла к семейному врачу, который назначил мне анализ крови и тест на скрытую кровь. Результаты анализа были очень плохими, а тест на скрытую кровь оказался положительным. Мне выдали направление на колоноскопию, по итогам которой мне поставили диагноз злокачественного колоректального рака. Затем меня направили в Северо-Эстонскую региональную больницу к доктору Сейре. Все произошло очень быстро: в феврале состоялась консилиум, где мне сообщили, что болезнь уже достигла третьей стадии, и в соответствии с этим было назначено лечение», - отметила Кайри, добавив, что, к счастью, рак не успел распространиться на другие органы.
Хотя у отца Кайри также был колоректальный рак, ее заболевание не было генетическим.
Кайри сразу начали химиотерапию, которую она проходила в общей сложности около шести раз. Поскольку она хорошо переносила лечение, то могла сама добираться до больницы и обратно в Пярну.
«Единственным беспокойством были постоянные покалывания в руках и ногах, которые сохранялись некоторое время после окончания химиотерапии. Во время лечения мне также сделали генетическое исследование, которое показало, что, хотя у моего отца была та же болезнь, у меня рак не был генетическим», - рассказала Кайри.
После химиотерапии Кайри также прошла курс лучевой терапии, всего 25 сеансов.
«Во второй половине сентября у меня была большая операция, в ходе которой удалили опухоль и установили стомированный мешок, чтобы кишечник мог зажить. Операция прошла успешно, и уже на шестой день после нее меня отпустили домой восстанавливаться. В ноябре я снова вернулась на работу. В декабре у меня была вторая операция, чтобы удалить стомированный мешок и проверить, начнет ли кишечник снова функционировать», - описала Кайри. Весь год испытаний закончился к Рождеству, когда Кайри признали, что она вошла в полную ремиссию, и выписали из больницы.
Колоректальный рак часто протекает без симптомов.
По словам лечащего врача Кайри, хирурга Северо-Эстонской региональной больницы доктора Индрека Сейре, ее случай не первый, когда молодой и на вид здоровый человек заболевает колоректальным раком.
«К сожалению, в случае колоректального рака не верно утверждение, что если нет симптомов, то и болезни нет. Когда колоректальный рак вызывает симптомы, опухоль может быть уже не в ранней стадии. В этом случае лечение болезни будет дольше, дороже, и полное выздоровление может быть менее вероятным», - объяснил доктор Сейре.
В Эстонии на бесплатные государственные скрининги колоректального рака приглашают мужчин и женщин в возрасте 60–68 лет каждые два года. «Скрининги весьма полезны и определенно способствуют выявлению случаев рака. Тем не менее, возрастной порог для скринингов в Эстонии слишком высок для раннего обнаружения заболевания», - сказал врач.
По мнению доктора Сейре, важно повысить осведомленность людей о том, что они могут приходить на проверки и раньше, и не обязательно ждать приглашения на скрининг или появления симптомов.
«Самым простым, доступным и быстрым способом проверки на колоректальный рак является тест на скрытую кровь, который можно сделать, не выходя из дома. Это тот же анализ, который проводится в рамках скрининга, и он доступен всем желающим через семейного врача или SYNLAB», - подчеркнул он.
Проверяться на колоректальный рак следует начинать с 45 лет.
Врач рекомендовал проходить тест на скрытую кровь раз в год с 45 лет. Если в семье были случаи рака, можно начать проверки с 40 лет. «Эти расходы менее двадцати евро в год - это надежная инвестиция в ваше здоровье, потому что колоректальный рак, обнаруженный на ранней стадии, очень хорошо поддается лечению - вероятность полного выздоровления составляет до 95%», - отметил доктор Сейре.
Кайри, которая победила рак, также рекомендует всем проверяться скорее раньше, чем позже. «Я полностью за то, чтобы скрининги начинали раньше, потому что я наглядный пример того, как коварная болезнь может появиться у гораздо более молодых людей, и вы можете даже не осознавать этого», - отметила она.
«Если бы я знала, что есть такой простой способ выявления колоректального рака, как тест на скрытую кровь, я бы определенно сделала его, даже за свои деньги».
Кайри ранее не слышала о тесте на скрытую кровь, и именно это стало причиной, по которой она согласилась поделиться своей историей. «Я рассказала своей семье и близким о существовании теста на скрытую кровь и рекомендовала им пройти его. Я также советую сделать этот тест всем, кому уже исполнилось 40, даже если они еще не чувствуют себя больными», - сказала Кайри.
Имя главного героя истории изменено для обеспечения анонимности пациента.