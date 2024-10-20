43-летняя жительница Эстонии, у которой диагностировали рак: «Вы можете даже не осознавать этого»

В Эстонии на бесплатные государственные скрининги колоректального рака приглашают мужчин и женщин в возрасте 60–68 лет каждые два года. «Скрининги весьма полезны и определенно способствуют выявлению случаев рака. Тем не менее, возрастной порог для скринингов в Эстонии слишком высок для раннего обнаружения заболевания», - сказал врач.

По мнению доктора Сейре, важно повысить осведомленность людей о том, что они могут приходить на проверки и раньше, и не обязательно ждать приглашения на скрининг или появления симптомов.

«Самым простым, доступным и быстрым способом проверки на колоректальный рак является тест на скрытую кровь, который можно сделать, не выходя из дома. Это тот же анализ, который проводится в рамках скрининга, и он доступен всем желающим через семейного врача или SYNLAB», - подчеркнул он.

Проверяться на колоректальный рак следует начинать с 45 лет.

Врач рекомендовал проходить тест на скрытую кровь раз в год с 45 лет. Если в семье были случаи рака, можно начать проверки с 40 лет. «Эти расходы менее двадцати евро в год - это надежная инвестиция в ваше здоровье, потому что колоректальный рак, обнаруженный на ранней стадии, очень хорошо поддается лечению - вероятность полного выздоровления составляет до 95%», - отметил доктор Сейре.

Кайри, которая победила рак, также рекомендует всем проверяться скорее раньше, чем позже. «Я полностью за то, чтобы скрининги начинали раньше, потому что я наглядный пример того, как коварная болезнь может появиться у гораздо более молодых людей, и вы можете даже не осознавать этого», - отметила она.

«Если бы я знала, что есть такой простой способ выявления колоректального рака, как тест на скрытую кровь, я бы определенно сделала его, даже за свои деньги».

Кайри ранее не слышала о тесте на скрытую кровь, и именно это стало причиной, по которой она согласилась поделиться своей историей. «Я рассказала своей семье и близким о существовании теста на скрытую кровь и рекомендовала им пройти его. Я также советую сделать этот тест всем, кому уже исполнилось 40, даже если они еще не чувствуют себя больными», - сказала Кайри.

Имя главного героя истории изменено для обеспечения анонимности пациента.