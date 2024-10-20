Харпер Бекхэм планирует пойти по стопам матери и создать собственный бренд одежды

Сейчас 50-летняя Виктория находится в Нью-Йорке, где она занимается продвижением своего нового парфюма Reverie, стоимость которого составляет 319 фунтов стерлингов (382 евро) за флакон. Харпер вместе с отцом, 49-летним Дэвидом Бекхэмом, также прилетела в город, чтобы поддержать Викторию, и семья отправилась на выставку сенсорного погружения.

Там знаменитости воспользовались возможностью написать свои мечты на листках, которые предлагалось повесить на стену. И Харпер на своем листке написала: «Хочу создать собственный бренд, когда стану старше». Виктория опубликовала видео с дочерью в соцсетях и сопроводила его подписью: «Идет по маминым стопам». Другой мечтой Харпер было, чтобы «все были счастливы».

Харпер Бекхэм в последнее время часто обсуждают в сети в связи с ее стилем. Многие считают, что она одевается не по возрасту. Например, недавно девочка пришла на мероприятие косметического бренда Anastasia Beverly Hills в «голом» платье.