Травля в школе приняла неожиданные обороты для 11-летней девочки из Эстонии: «Свинья, у тебя швабра на голове»

Каждый пятый школьник в Эстонии становится жертвой травли

По исследованию PISA 2015 на тему благополучия учеников в Эстонии каждый пятый 15-летний ученик является жертвой травли. Другие международные и отечественные исследования в течение нескольких лет показали схожие результаты в любой возрастной ступени, причем в некоторых школах или школьных ступенях жертвой травли может быть каждый четвертый ребенок. Это означает 20-25% учеников и в любом случае это выше среднего уровня в ЕС. В странах Северной Европы, которые являются для нас образцом, эти показатели значительно ниже.

Что такое травля?

Травля - это систематические действия, когда один человек намеренно и неоднократно заставляет другого чувствовать себя плохо, при этом жертве сложно защититься. Иными словами, одному и тому же ученику многократно причиняют вред с осознанной целью, что создает неравные условия между обидчиком и жертвой. Это означает, что обидчик либо сильнее, либо популярнее, либо старше.

Травля может быть явной (физической или словесной), а также скрытой (игнорирование, распространение слухов, кибертравля). Скрытую травлю сложнее заметить, но ее часто сопровождают изменения в настроении или поведении жертвы. Важную роль в прекращении травли играют свидетели: если вы узнали о травле или стали ее свидетелем, нужно вмешаться или позвать на помощь взрослого.

Травля продолжается и растет только тогда, когда окружающие одобряют ее или делают вид, что не замечают. Если сверстники считают травлю недопустимой, обидчику сложнее продолжать. Таким образом, для прекращения травли важно осознать свою ответственность как свидетеля и встать на защиту жертвы. Хорошие отношения в группе и принятие различий также важны для создания среды, свободной от травли.

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Если нужна помощь Если вашего ребёнка травят, сначала обратитесь к родителям обидчика или, например, к классному руководителю. Если это не помогает, обратитесь в полицию или позвоните на детский телефон доверия 116 111. Если вас травят и вы боитесь рассказать об этом родителям, классному руководителю или полиции, позвоните на детский телефон доверия 116 111. Больше информации на сайте kiusamisvaba.ee.