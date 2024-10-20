Чувствовал себя королем: P.Diddy «был одержим» принцами Гарри и Уильямом

Американский рэпер P.Diddy был «одержим» принцем Гарри и принцем Уильямом. Об этом пишет ВВС.

Бывший пиарщик скандального музыканта Роб Шатер работал на P.Diddy в начале 2000-х. Именно он рассказал о заинтересованности музыканта британскими монаршими персонами.

Оказалось, что рэпер «более 10 раз» поручал пиарщику приглашать сыновей короля Карла III на его вечеринки. P.Diddy был готов оплатить Гарри и Уильяму перелет, проживание и даже охрану.

«Дидди был одержим принцем Гарри и принцем Уильямом. Он думает о себе как о короле, поэтому вполне логично, что ему хотелось бы иметь двух принцев в своем окружении», - рассказал Шатер.

Кроме этого, в своей нью-йоркской квартире рэпер держал фото Уильяма и Гарри, вставленные в рамки.

Впрочем, ни Гарри, ни Уильям не принимали приглашение P.Diddy. Они были знакомы после встречи на концерте, посвященном годовщине смерти принцессы Дианы в 2007 году.

Бывшего бойфренда Джей Ло обвиняют в торговле людьми, сексуальном насилии (более 100 вероятных жертв). По слухам, на вечеринках P.Diddy присутствовали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Джей Ло и др.

Особенно ожидается комментарий Джастина Бибера, который, вероятно, мог быть жертвой рэпера, который опекал юного исполнителя в начале его карьеры. Впрочем, пока Бибер молчит.