Дочь известного эстонского певца, страдающая раком четвертой стадии: я продумала, что будет, когда меня не станет

Кадри получила диагноз рак груди второй стадии в 2020 году. «Я спала на правом боку и думала, что мне что-то давит в ребрах. У меня опухоль была в очень странном месте - под грудью, где начинаются ребра. Я подумала: что-то не так, это ненормально, похоже на инородное тело», - вспоминает она, как обнаружила у себя опухоль.