«Конечно, дети видят, что я устаю...» - говорит 56-летняя Кадри Тенносар, которая уже четыре года борется с раком. Женщина, едва сводящая концы с концами, рассказывает, что ей очень помогает ее 22-летняя дочь.
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Дочь известного эстонского певца, страдающая раком четвертой стадии: я продумала, что будет, когда меня не станет
«Скажу так, сейчас очень плохо. Вчера получила химиотерапию», - говорит Кадри, дочь любимого певца Калмера Тенносаара, которая страдает от рака груди.
Кадри получила диагноз рак груди второй стадии в 2020 году. «Я спала на правом боку и думала, что мне что-то давит в ребрах. У меня опухоль была в очень странном месте - под грудью, где начинаются ребра. Я подумала: что-то не так, это ненормально, похоже на инородное тело», - вспоминает она, как обнаружила у себя опухоль.