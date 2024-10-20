«Город, в котором да, все всегда говорили по-русски, можно сказать, что он русскоязычный, но тем не менее все всегда абсолютно полностью считали себя украинцами. […] И речи не шло ни о каких там путиных и прочих конченых людях. Ну, типа, при чем здесь он? На мой субъективный взгляд, ну, ты, типа, говоришь: русскоязычный город и Путин - а я даже не понимаю связи, не отслеживаю. Вообще, этот лысый черт какое он отношение к русскому языку имеет? Он что, его изобретал или что? […] Он просто маньяк, террорист». - заявил Евгений.

«Язык еще до него существовал, и мы общались на нем - что, с его разрешения? Да нафиг он нужен. Мы общались и чувствовали себя украинцами в Украине. Никогда никто его не ждал там, и он никогда никому не был нужен», - сказал Мильковский в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Он отметил, что люди легко отвлекаются от важных вопросов на второстепенные вещи: например, сейчас вместо того, чтобы уличать в преступлениях Владимира Путина, поднимают шум вокруг отношения к вторжению в Украину артистов.

«Больше всего попадают под эту историю артисты, как будто вот они - это те самые первые, кто должны были там что-то делать, какие-то решения, как будто на них держится вообще вся Земля. Кто-то там занимается какой-то коррупцией в той или другой стране, ну а мы сейчас будем вот именно тебя... Ты там слово не то где-то сказал, где-то песню не ту спел», - сказал музыкант.

По мнению Мильковского, причина в том, что артистов проще атаковать, их гораздо легче «отменять» и другими подобными способами усложнять им жизнь: «месть достигнет своей цели».

Он считает, что таким же образом и русский язык попадает в центр внимания общества вместо преступлений, которые совершают российские власти.

«Ну а если Путин скажет: вот, типа, штаны - это русские придумали, штаны - это вот наше. Мы русские, с нами штаны, он скажет. И все. Штаны мы носим. И все остальные скажут - ну не, мы не хотим быть русскими, мы штаны не будем носить», - с иронией заметил артист.

Видео: Интервью с Евгением Мильковским