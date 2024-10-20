Кейт Миддлтон намекнула на изменение отношений с Уильямом отказом от обручального кольца

Отказ Кейт Миддлтон от обручального кольца может означать изменения в ее отношениях с принцем Уильямом. Об этом пишет Mirror.

Королевские поклонники были озадачены, когда жена будущего монарха вышла в свет без своего культового обручального кольца. Эксперт по ювелирным изделиям предположила практические и личные мотивы поступка Кейт Миддлтон.

Маму троих детей обычно видят с кольцом принцессы Дианы на публичных мероприятиях, за исключением спортивных мероприятий или визитов в больницу. Впрочем, во время ее первого официального выхода после окончания химиотерапии культового украшения заметно не было.

Кейт Миддлтон совершила неожиданный визит с мужем в Саутпорт, где они встретились с пострадавшими от смертельного инцидента летом. Поклонники заметили, что, хотя она надела «кольцо вечности», кольца принцессы Дианы с сапфиром не было на ее пальце.

Элла Ситрон-Томпкинс, эксперт по ювелирным изделиям, сказала: «Принцесса Уэльская, возможно, решила носить украшения вечности, чтобы показать ее отношения с принцем Уильямом, которые превосходят несколько важных вех, таких как годовщины или рождения, или как проявление любви и преданности... Это можно рассматривать как тонкий намек общественности со стороны Кейт и Уилла, что они влюблены больше, чем когда-либо».

Кроме этого, замена украшения может быть вызвана практическими мотивами. Вероятно, кольцо чистили или меняли размер. Или же Кейт просто удобнее без него.

«Обручальное кольцо принцессы довольно необычное и очень драгоценное, поэтому, возможно, она предпочитает хранить его дома для больших выходов», - считает эксперт.