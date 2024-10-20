В пятницу, 18 октября, сестра Сильвии Ильвес Александра вышла замуж. Конечно же, на свадебном торжестве не обошлось без бывшего возлюбленного Кристо Пума.
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Известная эстонская виолончелистка со своим бывшим возлюбленным веселилась на свадьбе своей сестры
18 октября в Сумеда состоялась шикарная свадьба сестры Сильвии, на которой, конечно же, присутствовала бывшая звездная пара.
Звездная виолончелистка поделилась в социальных сетях радостными кадрами с весtлой свадебной вечеринки. Как и полагается музыканту, даже на празднике она не смогла удержаться от того, чтобы взять в руки инструмент, и выступила перед гостями на свадьбе своей сестры, будучи в прекрасном розовом платье.