Известная эстонская виолончелистка со своим бывшим возлюбленным веселилась на свадьбе своей сестры

Звездная виолончелистка поделилась в социальных сетях радостными кадрами с весtлой свадебной вечеринки. Как и полагается музыканту, даже на празднике она не смогла удержаться от того, чтобы взять в руки инструмент, и выступила перед гостями на свадьбе своей сестры, будучи в прекрасном розовом платье.