Не секрет, что эстонские тиктокеры любят показывать свою яркую жизнь в прямом эфире и время от времени выпивать. Автомобиль известного тиктокера AlksiTaksi (наст. имя Рамон Полакесе), который часто делится своими приключениями, был снова эвакуирован полицией в субботу, 19 октября, во время попойки.
Для подписчиков
«Чертовы убл*дки н**уй!» Полиция эвакуировала автомобиль эстонского тиктокера во время прямой трансляции
В TikTok часто выкладывают не только видео, но и моменты из своей личной и социальной жизни. Один из популярных пользователей TikTok с ником AlksiTaksi имеет около 19 тысяч подписчиков, с которыми он делится событиями из своей жизни.
«Полиция меня преследует. Я у них как кость в горле! Не понимаю, из-за моего имени или машины», - комментирует Полакесе ситуацию для Elu24 и добавляет, что подобные инциденты с ним происходили уже несколько раз.