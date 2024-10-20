Богаче Джорджа и Луи: каким состоянием владеет 9-летняя принцесса Шарлотта

В современную эпоху королевская семья остается символом традиций и преемственности по всему миру. Среди ее самых молодых членов 10-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи обладают огромным состоянием, сообщает Express.

С юных лет дети принца Уильяма и принцесса Кейт Миддлтон покорили сердца публики. Трое молодых королевских особ также обладают значительной властью из-за своего состояния. Многие могут ожидать, что принц Джордж будет самым богатым, поскольку он самый старший, но на самом деле самым большим состоянием обладает принцесса Шарлотта.

Состояние девятилетней принцессы оценивается в 5 млрд долларов США, состояние ее брата Джорджа - в 3,6 млрд долларов США, а пятилетнего Луи оценивается от 70 до 125 миллионов долларов США. И все это, не считая стоимости герцогства Ланкастер, королевского поместья, Букингемского дворца, герцогства Корнуолл, Кенсингтонского дворца и королевского поместья Шотландии, на которые внуки короля Карла ІІІ будут претендовать в будущем.

Кроме того, огромный интерес к детской моде, в которой не последнюю роль играет особенно Шарлотта, делает ее фигуру более популярной и значимой. Одежда, которую носят королевские наследники часто быстро распродаются. Этот феномен подчеркивает их влияние на потребительское поведение и массовую культуру, делая их законодателями моды с самого раннего возраста.

По мере того, как принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи повзрослеют и возьмут на себя больше обязанностей, их роли в королевской семье и обществе, несомненно, будут расширяться, что еще больше укрепит их положение как могущественных королевских особ современной эпохи.