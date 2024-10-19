Девушка Лиама Пейна, из-за измены которой он, предположительно, покончил с собой, впервые высказалась о его смерти, пишет Spletnik.
«Буду любить тебя до конца жизни»: девушка Лиама Пейна, ссора с которой могла спровоцировать его нервный срыв, высказалась о его смерти
Кейт Кэссиди выложила в соцсетях пост, в котором призналась, что последние несколько дней она чувствовала себя «потерянной», потому что все происходящее казалось ей «нереальным».
Кейт попросила общественность уважать ее личную жизнь и дать ей время справиться с трагедией. Также она обратилась непосредственно к Лиаму: «Лиам, мой ангел, ты - все для меня. Я хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя безмерно и безоговорочно. Я буду продолжать любить тебя до конца своей жизни. Я люблю тебя, Лиам». Свое послание девушка сопроводила числом 444, которое считается «числом ангелов».
Напомним, что бывший участник One Direction и Кейт Кэссиди поссорились незадолго до его смерти, после этой ссоры девушка уехала из Аргентины. Как пишут СМИ, с Лиамом мог случиться нервный срыв из-за того, что он узнал об измене возлюбленной. Перед смертью музыкант учинил погром в своем номере отеля, где также были обнаружены вещества, похожие на наркотики.
Издание TMZ со ссылкой на источник в полиции Буэнос-Айреса сообщает, что перед тем как покончить с собой, Пейн действительно находился под воздействием сильнодействующих препаратов, вызывающих психотические приступы и галлюцинации.
Также источник из окружения Кэссиди рассказал The Post, что Лиам умолял Кейт не уезжать из Аргентины, куда пара прилетела на концерт Найла Хорана, и что ссора между ними была «более бурной, чем можно подумать».
Появились и другие подробности трагедии. Так, стало известно, что за несколько часов до смерти Пейн проводил время в своем номере с двумя секс-работницами. Об этом девушки рассказали сами, уточнив, что музыкант казался им «нормальным».
По их словам, Лиам нашёл их через сайт, предлагающий «эскорт-услуги». Слова секс-работниц подтвердил один из постояльцев отеля, который рассказал La Nación, что между Пейном и девушками произошёл конфликт, потому что артист отказывался им платить.
У Лиама Пейна перед смертью было много трудностей. Например, лейбл Universal Music расторг с музыкантом контракт, который Пейн подписал в 2016 году, когда начал сольную карьеру, чем очень гордился.
Также на него подала в суд его бывшая невеста Майя Генри, которая просила защитить ее от навязчивых преследований со стороны певца. Многие поклонники Лиама считают именно ее виновной в смерти их кумира, из-за этого девушку затравили в соцсетях.