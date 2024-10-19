«Буду любить тебя до конца жизни»: девушка Лиама Пейна, ссора с которой могла спровоцировать его нервный срыв, высказалась о его смерти

Кейт Кэссиди выложила в соцсетях пост, в котором призналась, что последние несколько дней она чувствовала себя «потерянной», потому что все происходящее казалось ей «нереальным».

Кейт попросила общественность уважать ее личную жизнь и дать ей время справиться с трагедией. Также она обратилась непосредственно к Лиаму: «Лиам, мой ангел, ты - все для меня. Я хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя безмерно и безоговорочно. Я буду продолжать любить тебя до конца своей жизни. Я люблю тебя, Лиам». Свое послание девушка сопроводила числом 444, которое считается «числом ангелов».

Напомним, что бывший участник One Direction и Кейт Кэссиди поссорились незадолго до его смерти, после этой ссоры девушка уехала из Аргентины. Как пишут СМИ, с Лиамом мог случиться нервный срыв из-за того, что он узнал об измене возлюбленной. Перед смертью музыкант учинил погром в своем номере отеля, где также были обнаружены вещества, похожие на наркотики.

Издание TMZ со ссылкой на источник в полиции Буэнос-Айреса сообщает, что перед тем как покончить с собой, Пейн действительно находился под воздействием сильнодействующих препаратов, вызывающих психотические приступы и галлюцинации.