Для многих стакан сока по утрам кажется идеальным началом дня - считается, что он очень полезен для здоровья. Однако употребление сока натощак чревато определенными последствиями. Как их избежать и какие существуют здоровые альтернативы?
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НЕ РИСКУЙТЕ! ⟩ Важные причины почему не стоит пить сок натощак
Многие люди пьют по утрам фруктовый сок, а не стакан воды. Несмотря на распространенное мнение о том, что это полезно для здоровья, это может нанести организму значительный вред.
Лата Патил, врач из Ruby Hall, говорит, что употребление фруктового сока на голодный желудок может привести к негативным последствиям.