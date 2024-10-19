Такая боль на всю жизнь: Аль Пачино рассказал о том, как травмировал свой половой орган

Как цитирует его издание Page Six, несчастный случай произошел, когда он жил в Нью-Йорке в возрасте 10 лет.

«Я ходил по тонкому железному забору, исполняя свой танец на канате. Все утро шел дождь, и, конечно же, я поскользнулся и упал, и железный прут ударил меня прямо между ног», - написал артист в своей книге.

Он помнит, как сгорбился и стонал от «такой боли», что не мог вернуться домой. К счастью, пожилой джентльмен подхватил его и отнес в дом его тети, откуда впоследствии был вызван домашний врач.

«Я лежал на кровати, полностью спустив штаны до лодыжек, пока три женщины моей жизни - моя мать, моя тетя и моя бабушка - тыкали и тыкали мой пенис в полупанике», - пишет Пачино.

«Я подумал: Боже, пожалуйста, забери меня сейчас, когда услышал, как они шепчутся друг с другом, проводя осмотр».