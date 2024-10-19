Жительница Финляндии пошла во сне искать кошку и сломала обе ноги

24-летняя Ясмин из Хельсинки находилась в летнем домике на востоке Финляндии, когда однажды ночью ей приснилось, что она ищет кошку. Однако ее ночь не ограничилась лишь сном; финка начала ходить во сне, и это закончилось для нее серьезными травмами.