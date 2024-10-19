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Жительница Финляндии пошла во сне искать кошку и сломала обе ноги

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Фото: Shutterstock

24-летняя Ясмин из Хельсинки находилась в летнем домике на востоке Финляндии, когда однажды ночью ей приснилось, что она ищет кошку. Однако ее ночь не ограничилась лишь сном; финка начала ходить во сне, и это закончилось для нее серьезными травмами.

Как утверждает сама Ясмин, в детстве она неоднократно ходила во сне, но во взрослом возрасте это произошло с ней впервые этой осенью, в конце сентября, сообщает Iltalehti.

Сомнамбулизм - это состояние, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна. Это расстройство, возникающее на фазе глубокого сна, обычно в первые циклы глубокого сна, примерно через пару часов после того, как человек уснул, пишут на сайте Ferilitase.

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