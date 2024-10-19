Одна женщина подверглась серьезной критике после того, как видео, на котором она делает эпиляцию бровей своей маленькой дочери, вызвало дискуссию о воспитании детей и увековечивании потенциально вредных стандартов красоты.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Люди в ярости: мать, сделавшая эпиляцию бровей своему ребенку, подверглась травле
«Мне все равно! Я скорее назову себя плохой матерью, чем позволю своему трехлетнему ребенку ходить с монобровью, как позволяли мне мои родители!» - огрызнулась Лия Гарсия, которая в 2022 году решила сделать эпиляцию бровей своей трехлетней дочери.
Теперь, два года спустя, видео Лии снова стало вирусным, и у многих людей сложилось свое мнение о ее поступке.