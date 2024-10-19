Певицу Монеточку объявили в розыск

Российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) российские власти объявили в розыск. На появление соответствующей карточки в базе МВД онлайн-издание «Медиазона» обратило внимание в пятницу, 18 октября.

В сентябре в отношении певицы в России было возбуждено уголовное дело на основании того, что она уклоняется от обязанностей, предусмотренных законом об «иностранных агентах». В июне и августе 2023 года Басманный районный суд Москвы назначил Монеточке два штрафа по 30 тысяч рублей за то, что певица, как утверждало следствие, публиковала посты без маркировки об «иноагентстве».

Правозащитники - об «иноагентском» статусе

Минюст России объявил Монеточку «иноагентом» в январе 2023 года. В сообщении ведомства говорилось, что певица получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против войны и собирала средства «в поддержку недружественной страны - Украины».

«В случае если человека дважды за год привлекают к ответственности по "иноагентской" статье КоАП, ему грозит возбуждение уголовного дела», - пояснил правозащитный проект «Первый отдел» в Telegram.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Елизавета Гырдымова неоднократно заявляла о своей антивоенной позиции. В настоящее время она проживает за границей.