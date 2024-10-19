На международном кинофестивале Британского института кино в Лондоне состоялась премьера фильма «Мария» Пабло Ларраина, в котором Анджелина Джоли сыграла знаменитую оперную диву Марию Каллас, пишет Spletnik.
Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Мария» на кинофестивале в Лондоне вместе с предполагаемым бойфрендом
Голливудская актриса, конечно же, посетила мероприятие, чтобы поддержать картину со своим участием. На красную дорожку она вышла в черном костюме Dolce & Gabbana.
Также на мероприятии был замечен предполагаемый бойфренд 49-летней кинозвезды - 40-летний британский рэпер Akala. По всей видимости, знаменитости приехали на премьеру вместе, хотя перед фотографами они позировали по отдельности.
О романе Akala и Джоли заговорили после того, как их заметили проводящими время друг с другом на Венецианском кинофестивале летом этого года. Несмотря на то что, по заверениям инсайдеров, актриса просто дружит с музыкантом и его настоящей возлюбленной, многие интернет-пользователи уверены, что звезд связывает нечто большее. На эту мысль их наводит то, что знаменитостей часто замечают на одних и тех же мероприятиях. Кроме того, Джоли недавно выложила фотографию с Akala в соцсетях своего бренда Atelier Jolie.