Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Мария» на кинофестивале в Лондоне вместе с предполагаемым бойфрендом

О романе Akala и Джоли заговорили после того, как их заметили проводящими время друг с другом на Венецианском кинофестивале летом этого года. Несмотря на то что, по заверениям инсайдеров, актриса просто дружит с музыкантом и его настоящей возлюбленной, многие интернет-пользователи уверены, что звезд связывает нечто большее. На эту мысль их наводит то, что знаменитостей часто замечают на одних и тех же мероприятиях. Кроме того, Джоли недавно выложила фотографию с Akala в соцсетях своего бренда Atelier Jolie.