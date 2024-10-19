Родители не удивлены: кем мечтает стать принцесса Шарлотта

Мечта принцессы Шарлотты о ее будущей профессии не связана с монархией. Об этом пишет Express.

Заботливая натура дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон проявляется на публичных мероприятиях, где она часто берет на себя роль попечителя о своих братьях - Джордже и Луи. Именно эти качества соответствуют ее «работе мечты».

Принцесса Шарлотта стремится быть медсестрой, на что ее вдохновили разговоры с отцом о жизненно важной работе, которую выполняют сотрудники Национальной службы здравоохранения.

Источник сказал: «Она, очевидно, лишь маленький ребенок, но тем не менее, Уилл и Кейт гордятся».

Инсайдер добавил, что Кейт и Уильям не удивлены стремлениями Шарлотты.

«Она такая заботливая маленькая девочка, которая также знает, чего хочет, поэтому они не удивятся, если она все-таки рассмотрит медсестринство как одно из своих главных дел, когда подрастет», - отметил источник.

Между тем принц Джордж раньше мечтал о работе в полиции. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма однажды попросил один подарок из своего рождественского списка - полицейскую машину.

Интересно, что в детстве Уильям также мечтал стать полицейским. Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон рассказал в своей книге: «Уильям и Гарри знали о своей судьбе. Однажды ребята обсуждали свое будущее с Дианой. "Когда я вырасту, я хочу стать полицейским и заботиться о тебе, мамочка", сказал Уильям».