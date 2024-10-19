ГАЛЕРЕЯ В Таллинне прошел модный показ, где светские львицы стали моделями

На этой неделе в рамках серии мероприятий Naiste Elustiil & Disain прошел вечер, на котором были представлены новые модели из коллекции весеннего сезона Рийны Лаанету «Dress-Up - Dress-Down».
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Вечером 16 октября на лайфстайл-мероприятии Рийна Лаанету представила новые модели своей коллекции весеннего сезона 2025 года «Dress-Up - Dress-Down». На подиуме можно было увидеть многих известных эстонских публичных персон, таких как Хелен Рандметс, Керту Тянав, Грета Корьюс, Агне Вахер, Мирьям Вяльяотс и Аделина Вахер Вахтер. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивала DJ Грета Корьюс.
Особенность коллекции «Dress-Up - Dress-Down» - ее многофункциональность. К вечным цветам, таким как ночной синий и кирпичный серый, добавлен новый оттенок - роскошный бордо, который подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Использованы качественные материалы, такие как шерсть, шелк, вискоза и натуральная кожа.
Иконами коллекции стали юбка-брюки, которые можно носить как мини-юбку или брюки с отстегивающимися штанинами, а также длинные брюки бананового кроя, которые легко трансформируются в брюки капри. Пиджаки со съемными или застегивающимися на молнию рукавами. Коллекция предлагает вечный дизайн и многофункциональные, комбинируемые предметы одежды, которых ранее не было в мире моды.
Помимо знакомства с новыми дизайнерскими решениями, гости вечера могли послушать признанных врачей-гинекологов из клиники Confido - доктора Паулу Пярнат и доктора Лею Ланг, которые рассказали о новом лазерном методе MonaLisa, применяемом в гинекологии. Этот метод высоко ценится во всем мире, но в Эстонии пока еще малоизвестен.
«Сегодняшнее сотрудничество с Рийной Лаанету - это уникальный и роскошный опыт, где наши клиенты получают как советы по моде, так и знания о нехирургических процедурах эстетической медицины», - рассказала руководитель клиники эстетической и лазерной медицины Confido Силья Тина.
Лаанету пояснила, что целью мероприятий является обсуждение тем, которые на первый взгляд могут показаться табу, но на самом деле являются естественной частью жизни женщины.
«Философия моего бренда заключается в том, чтобы рассматривать качество жизни и благополучие в целом - как физическое, так и ментальное. Так возникла идея предложить женщинам и клиентам что-то большее, чем просто одежду, которую можно постирать. Знания - это ценность, они всегда с нами, и здоровая, умная и стильная женщина - это уже как люксовый бренд. Я убеждена, что качество жизни можно улучшить только комплексным подходом, а забота о своем здоровье и внешности - неотъемлемая часть этого процесса», - рассказала Лаанету.
Серия эксклюзивных встреч «Женский стиль и дизайн», начавшаяся в январе этого года, проводится три-четыре раза в год. Мероприятия основаны на науке и медицине, в них участвуют профессионалы в своих областях, медики и специалисты.
Кроме обсуждения женского здоровья, на этих встречах Рийна Лаанету также представляет свои новые дизайнерские решения, давая участникам возможность познакомиться с различными модными идеями. Следующая встреча состоится уже в новом году. Все темы встреч вдохновлены дизайнами Рийны Лаанету.