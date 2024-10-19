ГАЛЕРЕЯ В Таллинне прошел модный показ, где светские львицы стали моделями

Лаанету пояснила, что целью мероприятий является обсуждение тем, которые на первый взгляд могут показаться табу, но на самом деле являются естественной частью жизни женщины.

«Философия моего бренда заключается в том, чтобы рассматривать качество жизни и благополучие в целом - как физическое, так и ментальное. Так возникла идея предложить женщинам и клиентам что-то большее, чем просто одежду, которую можно постирать. Знания - это ценность, они всегда с нами, и здоровая, умная и стильная женщина - это уже как люксовый бренд. Я убеждена, что качество жизни можно улучшить только комплексным подходом, а забота о своем здоровье и внешности - неотъемлемая часть этого процесса», - рассказала Лаанету.

Серия эксклюзивных встреч «Женский стиль и дизайн», начавшаяся в январе этого года, проводится три-четыре раза в год. Мероприятия основаны на науке и медицине, в них участвуют профессионалы в своих областях, медики и специалисты.

Кроме обсуждения женского здоровья, на этих встречах Рийна Лаанету также представляет свои новые дизайнерские решения, давая участникам возможность познакомиться с различными модными идеями. Следующая встреча состоится уже в новом году. Все темы встреч вдохновлены дизайнами Рийны Лаанету.