Cкандальный эстонский тиктокер вынуждена терпеть незваных гостей во дворе: «Настоящий террор!»

Кая Линкманн, которая несколько лет назад прославилась в группе Eestlaste kolmnurk («Эстонский треугольник» - прим. ред.) в Facebook, а теперь активно ведет TikTok, делится своей жизнью с сотнями подписчиками. Если раньше Кая могла отключить телефон и наслаждаться личной жизнью, то теперь все чаще случаются инциденты, когда люди приходят на ее участок, чтобы увидеть знаменитость из TikTok вживую. Так случилось и в пятницу, когда возле ее дома появились неизвестные люди.