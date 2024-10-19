Cкандальный эстонский тиктокер вынуждена терпеть незваных гостей во дворе: «Настоящий террор!»

Кая Линкманн, которая несколько лет назад прославилась в группе Eestlaste kolmnurk («Эстонский треугольник» - прим. ред.) в Facebook, а теперь активно ведет TikTok, делится своей жизнью с сотнями подписчиками. Если раньше Кая могла отключить телефон и наслаждаться личной жизнью, то теперь все чаще случаются инциденты, когда люди приходят на ее участок, чтобы увидеть знаменитость из TikTok вживую. Так случилось и в пятницу, когда возле ее дома появились неизвестные люди.
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«Смотрели глупыми лицами, нажали на газ и уехали», - рассказывает Кая Линкманн, комментируя произошедшее возле ее дома в пятницу.
По словам Каи, все это связано с недавней ссорой с бывшей подругой по TikTok. 37-летняя Эвелин Раясте и 50-летняя Кая Линкманн уже около недели ведут разборки в соцсетях, которым не видно конца.