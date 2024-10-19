Ангелы Victoria's Secret снова на подиуме: чем недовольны критики

Кейт Мосс на подиуме Фото: Getty Images

Показ нижнего белья Victoria's Secret после шестилетнего перерыва вернулся в эфир шествием по подиуму ведущих мировых моделей всех размеров. Но триумфальным его назвать сложно.

Ежегодное шоу Victoria’s Secret проводилось с 1995 по 2018 год, когда его создатели были вынуждены взять перерыв: рейтинги трансляции упали втрое, а в адрес владельцев марки регулярно раздавались обвинения в сексизме, несоответствии духу времени и недостаточно репрезентативной выборке моделей.

Отец-основатель модного показа Эдвард Разек не скрывал своих взглядов, которые в какой-то момент перестали укладываться в рамки политкорректности.

«"А не вывести ли вам на подиум транссексуалов?" Нет, я думаю, не стоит, - отвечал Разек своим критикам в интервью 2018 года. - Почему нет? Потому что наш показ - это фантазия. Это развлекательное шоу продолжительностью 42 минуты. Вот что это такое».

«В 2000 году мы попытались сделать спецвыпуск для моделей размера "плюс". Проект ни у кого интереса не вызвал, - уверял создатель шоу. - И не вызывает до сих пор».

Кадр из шоу 2018 года Фото: Jeff Neira/Getty Images

Критики разнесли интервью в пух и прах. На Разека посыпались обвинения в «создании культуры харассмента и мизогинии» - так что вскоре тому пришлось уйти в отставку.

Спустя пять лет шоу вернулось в обновленном виде. Показ прошел в Нью-Йорке, где в качестве модели Victoria's Sectret дебютировала 50-летняя супермодель Кейт Мосс, вместе со своей 22-летней дочерью Лилой.