В волости Ныо воруют части автобусного павильона: очевидно, они попали в чей-то дом....

В опубликованном в четверг посте в Facebook описывается, что автобусная остановка в деревне Висси в этом году уже второй раз привлекла внимание воров.

Дело в том, что задние стены павильона, расположенного по обеим сторонам дороги, были уже во второй раз демонтированы и увезены.

В соцсетях волости пишут, что эти стены сделаны из водостойкой фанеры, которую, вероятно, кто-то забрал для использования на своем участке. С какой целью - неизвестно.

Фото: Nõo valla Facebook

«Однако это имущество волости, и оно необходимо людям, ожидающим общественный транспорт, чтобы они могли защититься от ветра и дождя», - говорится в сообщении. Четыре больших фанерных панели были украдены летом после Ивановой ночи. Их сразу же заменили новыми, и в посте волости сообщается, что работник по благоустройству закрепил их особенно прочно болтами.

К сожалению, панели, установленные летом, снова демонтированы и унесены.

Если кто-либо на прошлой неделе видел кого-то, снимающего эти панели, или заметили, что на чей-то двор, сад или участок попали темно-коричневые фанерные панели такого размера, просьба сообщить об этом представителю волости по телефону 505 1067 (Свен Тарто).