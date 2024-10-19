Кейт Миддлтон стала на сторону Уильяма в ссоре с Гарри

Кейт Миддлтон отказалась от желания помириться с принцем Гарри.

По словам королевского эксперта, принцесса Уэльская решила не обращаться к герцогу Сассекскому.

Ходили слухи, что Кэтрин может попытаться «починить» разрыв между своим мужем, принцем Уильямом, и его младшим братом. Но с ее собственным выздоровлением от рака, с которым ей приходится бороться последний год, она, судя по всему, изменила свои приоритеты.

Королевский эксперт Дженни Бонд считает: «У Кэтрин слишком много на тарелке, чтобы беспокоиться о том, чтобы пытаться связаться с отчужденным братом. Она сосредоточена на своем муже, своих детях и том, чтобы получить достаточно силы для очень постепенного возвращения к работе».

«Я думаю, что ее болезнь сделала ее брак с Уильямом крепче, чем когда-либо, и это было видно из видео», - добавила Бонд.

По мнению эксперта, преданность и сердце Кейт Миддлтон принадлежат ее мужу.

«И я не думаю, что Кэтрин будет оказывать какое-то давление на Уильяма, чтобы он протянул оливковую ветвь Гарри, если он не решит, что он этого хочет», - добавила Бонд.

Эксперт предположила, что воссоединение Уильяма и Гарри «полностью маловероятно». Королевский комментатор Кристофер Андерсен придерживается подобного мнения.

В своей книге «Король» Андерсон предположил, что Кейт «наконец-то развела руки с отвращением».

«Идея о том, что у Кейт каким-то образом все еще есть время и силы, чтобы продолжать играть миротворца, является напрасной. Она действительно пыталась в течение многих лет и наконец развела руки с отвращением. Она внесла свой вклад, но этого было недостаточно, чтобы построить мост между Уильямом и Чарльзом с одной стороны и Гарри с другой», - считает он.