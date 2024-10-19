19-летний сын Виктории Бекхэм встречается с 30-летней певицей, которая похожа на его мать

Пару заметили вместе в Беверли-Хиллз, и, по словам очевидцев, они обнимались и целовались.

Ранее стало известно и о новом романе брата Круза, Ромео: он встречается с Грей Сорренти - дочерью известного модного фотографа Марио Сорренти, который также является близким другом Виктории Бекхэм. Это спровоцировало шутки о том, что Виктория якобы сама подбирает подруг своим сыновьям на фоне слухов о давней ссоре с Николой Пельтц, женой старшего сына Бруклина.

В центре внимания в последнее время оказывается и единственная дочь Дэвида и Виктории Бекхэм, Харпер: 13-летняя девушка выходит в свет в нарядах, которые, по мнению пользователей сети, не подходят ей по возрасту, за что еe критикуют.