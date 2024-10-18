В сети появилась расшифровка звонка в службу спасения в день смерти Лиама Пейна

«У нас гость, который принял слишком много наркотиков и алкоголя. Он приходит в сознание и крушит всю комнату. Нам нужно, чтобы вы прислали кого-нибудь, пожалуйста», - говорил сотрудник. Он добавил, что в отеле опасаются, что он может причинить себе вред.

«Нужно, чтобы вы срочно приехали. Мы опасаемся, что он может сделать что-то, что угрожает его жизни».

О смерти 31-летнего певца, который известен как участник группы One Direction, сообщили накануне. Предположительно, он мог покончить с собой, узнав об измене своей возлюбленной Кейт Кэссиди, которая за пару дней до этого уехала из Аргентины, поссорившись с ним.

Поклонники певца до последнего не верили в его смерть: незадолго до гибели он опубликовал много фотографий, а также и видео, в котором заявил, что у него «будет хороший день».

Как стало известно журналистам, перед смертью у музыканта было много проблем. Так, сегодня СМИ сообщили, что с музыкантом расторг контракт лейбл Universal Music: Пейн подписал его в 2016 году, когда начал сольную карьеру, и очень гордился этим.

Также за несколько дней до смерти на него подала в суд его бывшая невеста Майя Генри, которая просила защитить ее от навязчивых преследований со стороны певца. Они расстались в 2022 году на фоне его измен, а год спустя Майя выпустила книгу, в которой героиня встречается с музыкантом, который жестоко с ней обращается и заставляет сделать аборт.

В этом увидели историю самой Майи. Лиам очень тяжело воспринял эту книгу: его родственники сообщили Майе, что певец впал из-за этого в депрессию, и если с ним что-то случится, виновата будет она.