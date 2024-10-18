75-летняя Вера Вонг в блестящем платье вышла на красную дорожку

Знаменитость появилась на 18-м ежегодном гала-концерте DKMS в Нью-Йорке. Вера была награждена на церемонии за ее многолетнюю поддержку организации.

DKMS - это международный некоммерческий центр донорства костного мозга, миссия которого заключается в борьбе с раком и другими заболеваниями крови.

В этот вечер Вонг выглядела стильно, когда позировала на красной дорожке перед тем, как выйти на сцену.

Вера Вонг. Фото: Ron Adar, M10s

Она продемонстрировала свою стройную фигуру в блестящем наряде с массивным цветком на плече. Вера Вонг распустила свои длинные темные волосы и сделала вечерний макияж.

«Мне не чужда замечательная работа DKMS. Их усилия по искоренению рака крови неустанные и вдохновляют. Это также замечательная история человечности и сострадания, когда бескорыстные доноры помогают другим, кто в этом нуждается», - отметила дизайнер.

Всемирное признание Вера Вонг получила благодаря своим свадебным платьям, которые носили звезды А-списка: Ариана Гранде, Ким Кардашьян, Челси Клинтон, Иванка Трамп, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и Хилари Дафф.