Алика Милова даст эксклюзивный джазовый концерт в Таллинне

У 22-летней певицы Алики Миловой в запасе несколько козырей, и одним из них являются каверы на международные хиты в стильной джазовой обработке. Эксклюзивное и уникальное исполнение можно будет услышать уже в эту субботу, 19 октября, в недавно открытом Velvet Lounge в Старом городе.