У 22-летней певицы Алики Миловой в запасе несколько козырей, и одним из них являются каверы на международные хиты в стильной джазовой обработке. Эксклюзивное и уникальное исполнение можно будет услышать уже в эту субботу, 19 октября, в недавно открытом Velvet Lounge в Старом городе.
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Алика Милова даст эксклюзивный джазовый концерт в Таллинне
Алика открывает новую серию концертов живой музыки, в рамках которой в недавно открывшемся на четвертом этаже роскошного Bombay Club в Старом городе Таллина Velvet Lounge будут выступать исполнители джаза, свинга, соула и фанка как из Эстонии, так и из-за рубежа.
Lounge откроет двери в 20:00, а концерт начнется в 21:00. На мероприятие доступно ограниченное количество мест для столов и одиночные билеты, вход - через главную дверь Bombay Club.