ЧТО ТВОРИТСЯ? Житель Эстонии шокирован очередями на получение стоматологических услуг в популярной клинике

«Я хотел записать ребенка к стоматологу, но первое свободное время было только в новом году. Попробовав записаться в клинику Meliva, я получил ответ, что выделенные по договору с Кассой здоровья средства закончились, и они не могут оказать услугу. Даже платную, чего я не могу понять - каким образом оказание или неоказание платной услуги связано с Кассой здоровья», - сообщает обеспокоенный отец редакции Elu24.