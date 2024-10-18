ЧТО ТВОРИТСЯ? Житель Эстонии шокирован очередями на получение стоматологических услуг в популярной клинике

«Я хотел записать ребенка к стоматологу, но первое свободное время было только в новом году. Попробовав записаться в клинику Meliva, я получил ответ, что выделенные по договору с Кассой здоровья средства закончились, и они не могут оказать услугу. Даже платную, чего я не могу понять - каким образом оказание или неоказание платной услуги связано с Кассой здоровья», - сообщает обеспокоенный отец редакции Elu24.
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Обеспокоенный отец не смог записать ребенка к стоматологу из-за того, что Касса здоровья якобы прекратила сотрудничество с клиникой Meliva. «Если это предвестник большого и усугубляющегося дефицита финансирования здравоохранения от Кассы здоровья, ситуация действительно очень плохая», - жалуется мужчина.
Клиника Meliva не может предоставить ребенку необходимую стоматологическую помощь до января 2024 года.