Уже в следующую, пятницу, 25 октября, актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич встретится в Нарве с почитателями его творчества и таланта. Творческая встреча пройдет в Доме культуры Rugodiv, а что совсем приятно, нарвитянам не придется за встречу с любимым артистом платить - мероприятие бесплатное. Это - подарок от города и от нарвского американского сообщества. Портал Limon.ee пообщался с артистом накануне мероприятия.
Александр Ивашкевич готовит подарок жителям Нарвы: «Я устал от того, как внешняя ситуация съедает энергию людей»
- О чем вы будете говорить с жителями Нарвы 25 октября?
- Как и все в этой жизни, все не случайно и происходит случайно. Меня всегда интересовала Нарва и регион Ида-Вирумаа, мы часто ездили туда со спектаклями, и у меня всегда были идеи и мысли, связанные с проведением концертов и творческих встреч. В Кохтла-Ярве когда-то состоялся мой первый сольный вокальный концерт, где я пел с прекрасным ансамблем.
Когда я занимался кино, то пытался «продвинуть» Ида-Вирумаа в плане локаций для съемок фильмов и изъездил довольно много разных интересных мест, которые открыли для меня удивительное пространство уезда.
Всегда, когда мы, я или театр, появляемся в этом регионе, у нас спрашивают, почему мы так редко сюда приезжаем. Театр, к сожалению, не всегда может приехать: иногда это связано с финансовыми трудностями, иногда с техническими, ведь не все спектакли могут разместиться на выездных сценах.
И вот возникла идея, которую поддержали власти Нарвы и представители нарвского американского сообщества, чему я очень благодарен, - провести творческую встречу, задушевную беседу, диалог со всеми и с каждым.
Мне бы хотелось создать настоящий праздник для тех, кто любит искусство и стремится побольше узнать о театральном закулисье, о работе в кино. Я с удовольствием расскажу о том, как учился степу в Америке (осуществить мечту учиться степу на Бродвее в свое время помогло Американское посольство в Эстонии, за что я очень благодарен по сей день), как готовил материал для своего сольного диска «Затонувший день», который мы с гитаристом Кристо Кяо выпустили в 2022 году. Я хотел бы спеть и почитать стихи, действительно, просто поговорить. А еще - обязательно отвечу на записочки из зала.
- В первых числах сентября вы приняли участие в съемках пилотной серии американо-украинского фильма «Инспектор по делам несовершеннолетних». Чем вам запомнилась эта работа?
- Я снимался всего один съемочный день, это были съемки тизера будущего американо-эстонского психологического триллера, основанного на рассказе Говарда Лавкрафта «Тень над Инсмутом». Это было интересно, собралась международная творческая команда профессионалов, с которой было комфортно работать. Исполнительница главной роли Элла Бардо, например, из Англии. Также в главных ролях сыграли Алексей Горбунов и Максим Покровский, в съемках принимали участие и жители Кохтла-Ярве.
Возобновить работу над сериалом планируется весной 2025 года, и если найдется достаточное финансирование, то будет снято восемь серий. Подобные проекты очень выгодны для развития региона и для киноискусства Эстонии в целом.
- Какие ободрительные слова есть у вас для тех, кто устал от этого непростого времени, в котором мы сейчас живем?
- Сразу могу сказать, что я один из тех, кто очень устал от того, как внешняя ситуация съедает энергию людей, а у многих убивает желание вообще что-либо делать. Но жизнь - это путь, его надо проходить, жить достойно и знать, что каждый человек сам в ответе за свою жизнь.
Все внешнее - это всего лишь преграды, которые надо умело преодолевать. И зная, как говорится, карту жизни, всегда легче по ней двигаться, принимать решения, искать поддержку, сбиваться в хорошую компанию и вместе реализовывать свои идеи и мечты.
Себя надо провоцировать на поступки и дела, и тогда жизнь будет более наполненной, и через год не будет досады за то, что в силу каких-то обстоятельств ты смалодушничал и чего-то не сделал.
Сил нам всем, удачи и мира! Еще раз с огромной радостью и энтузиазмом приглашаю всех на творческую встречу 25 октября в 19:00 в Доме культуры Rugodiv в Нарве.