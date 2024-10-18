Александр Ивашкевич готовит подарок жителям Нарвы: «Я устал от того, как внешняя ситуация съедает энергию людей»

- О чем вы будете говорить с жителями Нарвы 25 октября?

- Как и все в этой жизни, все не случайно и происходит случайно. Меня всегда интересовала Нарва и регион Ида-Вирумаа, мы часто ездили туда со спектаклями, и у меня всегда были идеи и мысли, связанные с проведением концертов и творческих встреч. В Кохтла-Ярве когда-то состоялся мой первый сольный вокальный концерт, где я пел с прекрасным ансамблем.

Когда я занимался кино, то пытался «продвинуть» Ида-Вирумаа в плане локаций для съемок фильмов и изъездил довольно много разных интересных мест, которые открыли для меня удивительное пространство уезда.

Всегда, когда мы, я или театр, появляемся в этом регионе, у нас спрашивают, почему мы так редко сюда приезжаем. Театр, к сожалению, не всегда может приехать: иногда это связано с финансовыми трудностями, иногда с техническими, ведь не все спектакли могут разместиться на выездных сценах.

И вот возникла идея, которую поддержали власти Нарвы и представители нарвского американского сообщества, чему я очень благодарен, - провести творческую встречу, задушевную беседу, диалог со всеми и с каждым.