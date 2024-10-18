Жена больного Брюса Уиллиса показала архивный снимок с актером

На кадре, сделанном цифровой камерой, 69-летний актер фильма «Крепкий орешек» запечатлел момент между ним и 46-летней Эммой, когда они расположились на заднем сиденье автомобиля во время вечернего свидания в начале их отношений.

«Делали селфи до того, как у них было имя», - подписала мать двоих детей изображение, на котором видно, как она восторженно смотрит на Брюса с широкой улыбкой на лице.

Уиллис, который сейчас борется с лобно-височной деменцией, выглядел серьезным на снимке, когда он смотрел в объектив камеры.

«Вы всегда были такой прекрасной парой, спасибо, что поделились своей жизнью с нами, Эмма», - написал один из пользователей сети.

«Мне очень жаль из-за того, через что вы и ваша семья проходите - ваш подход такой вдохновляющий и полон надежды и принятия. Ты замечательная мама», - отметил еще один фанат звезд.

Эмма и Брюс женаты с 2009 года. В их союзе родилось две дочери — Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет. До этого актер состоял в браке с Деми Мур, которая родила ему трех наследниц - Румер, Скаут и Таллулу.

«Крепкий орешек» отошел от актерской карьеры в 2022 году из-за борьбы с афазией мозга, которая вызывает ухудшение его речевых способностей. А позже ему диагностировали деменцию.