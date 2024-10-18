«Люди удивительны!» В Таллинне был пойман серийный вор велосипедов

С помощью социальных сетей была составлена хронология передвижений и местонахождения мужчины. На субботу было известно, что за неделю пожилой мужчина украл три велосипеда, но позже выяснилось, что в середине прошлой недели жертвой стал еще один велосипед - 10 октября утром у Дарьи был украден розовый женский велосипед на улице Мануфактуури в районе Пыхья-Таллинн.