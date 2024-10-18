Таллиннский серийный вор велосипедов за неделю украл как минимум четыре велосипеда. Его действия вызвали широкий резонанс в социальных сетях. В четверг вора поймали. «В доме мужчины были найдены еще велосипеды, происхождение которых устанавливается», - сказал представитель полиции.
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«Люди удивительны!» В Таллинне был пойман серийный вор велосипедов
В прошлую субботу редакция Elu24 писала о том, что в Таллинне орудует серийный вор велосипедов.
С помощью социальных сетей была составлена хронология передвижений и местонахождения мужчины. На субботу было известно, что за неделю пожилой мужчина украл три велосипеда, но позже выяснилось, что в середине прошлой недели жертвой стал еще один велосипед - 10 октября утром у Дарьи был украден розовый женский велосипед на улице Мануфактуури в районе Пыхья-Таллинн.