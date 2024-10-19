ГОРОСКОП НА 19 ОКТЯБРЯ Беспокойный, но интересный день у Овнов, а Весам не надо спешить

Вторая половина дня – время, когда вы сможете найти применение своим талантам, показать окружающим, на что способны, как много знаете и умеете. Это подходящий период для того, чтобы делиться идеями, рассказывать о планах.

Овен

Беспокойный, но очень интересный день. Нужно заниматься несколькими делами сразу, и вы отлично с этим справляетесь. Часто вы раньше других догадываетесь, как лучше действовать, как достичь поставленной цели. В этом помогает интуиция. Благодаря ее подсказкам вы можете добиться успеха там, где вовсе на него не рассчитывали. Вы отлично ладите с людьми, быстро находите подход даже к тем, кто обычно избегает общения, предпочитает ни с кем не откровенничать. Легко подружиться с новыми знакомыми. Не исключено и начало романтической истории, которая подарит много позитивных эмоций.

Телец

День хорошо подходит для обсуждения важных вопросов. Вам легко догадаться, что на душе у окружающих; интуиция помогает быстро найти подход к новым знакомым, произвести на них хорошее впечатление. Как бы ни складывались обстоятельства, вам удается сохранить самообладание и принять верное решение. Окружающие могут нервничать, волноваться, беспокоиться по пустякам. Вы же ни на минуту не теряете хладнокровия. Могут удачно решиться финансовые вопросы, о которых в последнее время было много разговоров. Вы понимаете, как лучше распорядиться имеющимися деньгами, не тратите их на пустяки.

Близнецы