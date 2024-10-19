Утром может быть непросто найти общий язык с окружающими. Многим не хватает терпения на то, чтобы выслушать других, а обдумывать чужие слова вовсе не хочется. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Середина дня дает шанс изменить к лучшему отношения, которые прежде складывались непросто, положить конец каким-то давним разногласиям, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 19 ОКТЯБРЯ ⟩ Беспокойный, но интересный день у Овнов, а Весам не надо спешить
Вторая половина дня – время, когда вы сможете найти применение своим талантам, показать окружающим, на что способны, как много знаете и умеете. Это подходящий период для того, чтобы делиться идеями, рассказывать о планах.
Овен
Беспокойный, но очень интересный день. Нужно заниматься несколькими делами сразу, и вы отлично с этим справляетесь. Часто вы раньше других догадываетесь, как лучше действовать, как достичь поставленной цели. В этом помогает интуиция. Благодаря ее подсказкам вы можете добиться успеха там, где вовсе на него не рассчитывали. Вы отлично ладите с людьми, быстро находите подход даже к тем, кто обычно избегает общения, предпочитает ни с кем не откровенничать. Легко подружиться с новыми знакомыми. Не исключено и начало романтической истории, которая подарит много позитивных эмоций.
Телец
День хорошо подходит для обсуждения важных вопросов. Вам легко догадаться, что на душе у окружающих; интуиция помогает быстро найти подход к новым знакомым, произвести на них хорошее впечатление. Как бы ни складывались обстоятельства, вам удается сохранить самообладание и принять верное решение. Окружающие могут нервничать, волноваться, беспокоиться по пустякам. Вы же ни на минуту не теряете хладнокровия. Могут удачно решиться финансовые вопросы, о которых в последнее время было много разговоров. Вы понимаете, как лучше распорядиться имеющимися деньгами, не тратите их на пустяки.
Близнецы
Не все дается легко. Но преграды, возникающие на пути, вас не смущают и не сбивают с толку. Вы не отказываетесь от своих целей, не бросаете начатое, пока не добьетесь нужного результата. Ваша настойчивость нравится окружающим. Многие понимают, что с вами лучше дружить и сотрудничать, чем соперничать. Не всегда просто складываются отношения с близкими; иногда возникают споры из-за пустяков. Но вам удается сгладить острые углы, помочь всем настроиться на позитивный лад. Рядом с вами люди чувствуют себе спокойнее и увереннее.
Рак
Отличный день для того, чтобы взяться за какое-то сложное и ответственное дело. Можно вернуться к тому, что прежде не получалось; на этот раз у вас есть шанс достичь успеха. Часто удача сама идет в руки, вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. В такие моменты важно не растеряться. Интуиция подсказывает, как лучше поступить. Прислушайтесь! Уверенность в себе часто помогает на деловых переговорах. Вас внимательно слушают даже те, кто прежде интересовался только собственной точкой зрения. Воспользуйтесь этим, чтобы рассказать о своих идеях. Сегодня они наверняка получат поддержку.
Лев
Вы настроены серьезно. Именно это часто помогает достичь успеха там, где другие потерпели неудачу. Кроме того, вы обращаете внимание на те детали, которые позже могут оказаться важными. Дела, требующие аккуратности и сосредоточенности, сегодня не кажутся вам ни утомительными, ни скучными. Вы отлично справляетесь с ними. Хотя работы может быть больше, чем обычно, останется время и для отдыха. Близкие охотно составят вам компанию в поездках, старые знакомые могут предложить что-то интересное или поддержать ваши идеи.
Дева
Вы отлично справляетесь и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Советы и подсказки не нужны: вы сами быстро разбираетесь, что нужно делать, как достичь цели. Идеи, которые появляются у вас, можно реализовать немедленно. Вы ни минуты не тратите напрасно, поэтому успеваете очень многое. Деловые отношения не всегда складываются легко, порой коллеги и партнеры понимают вас неправильно. Зато с близкими вы отлично ладите. Найдется масса интересных тем для разговора, а также дел, которыми вы с удовольствием займетесь вместе.
Весы
Не спешите. В начале дня не все дается легко. Порой сложно принять верное решения, сориентироваться в ситуации. Но можно просто подождать немного. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, многое изменится к лучшему. Чем больше возможностей открывается, тем увереннее вы себя чувствуете. Вторая половина дня дает шанс исправить какие-то давние ошибки, наверстать упущенное раньше. Легко будет восстановить старые связи. Люди охотно идут вам навстречу, поддерживают во всем. Вероятны сюрпризы, в том числе романтические.
Скорпион
День отлично подходит для работы. У вас будет возможность добиться успеха в деле, важном для всех. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Вероятны предложения, касающиеся долгосрочного сотрудничества. Интуиция помогает вам правильно оценить свои силы, понять, с чем вы справитесь самостоятельно, а в чем потребуется помощь. Поводы для радости будут и дома. Возможны какие-то приятные события в семье, хорошие новости, важные для вас и ваших родственников. Вторая половина дня – время строить планы и загадывать желания. Многое сбудется очень скоро.
Стрелец
Сегодня вы особенно хорошо ладите с окружающими, часто понимаете их с полуслова. Это очень помогает в работе. Многие сложные вопросы решаются быстро просто потому, что люди идут вам навстречу, не отвечают отказом на ваши просьбы. Вы и сами стараетесь поддерживать тех, кто в этом нуждается. Могут возникнуть затруднения там, где требуются аккуратность и внимание к мелким деталям. Порой вам сложно сосредоточиться на чем-то, и это может привести к ошибкам. К счастью, рядом есть человек, который вовремя укажет на них.
Козерог
Не стоит откладывать дела надолго. Первая половина дня будет благоприятной, отлично подходящей для решения важных вопросов. Люди, которые прежде мешали вам, понимают, что делали это зря. Всем становится ясно: с вами лучше дружить и сотрудничать, чем соперничать. Но выбирать союзников нужно тщательно; не всем подряд стоит доверять. Начинается день довольно беспокойно, но со временем ситуация стабилизируется. Вечер подходит для встречи с друзьями или романтического свидания. Вероятны приятные сюрпризы.
Водолей
Приятный день, легкий и вдохновляющий. Вам удается предугадать, как могут развиваться события. Особенно полезными оказываются подсказки интуиции в деловой сфере. Благодаря им становятся возможными выгодные сделки и удачные покупки. Кроме того, вы быстро понимаете, на какие предложения стоит ответить согласием, а от каких лучше отказаться. Вы не скучаете и не позволяете скучать другим. Рядом с вами интересно всем; неудивительно, что желающих познакомиться поближе оказывается много. Будет шанс познакомиться и подружиться с человеком, о котором вы слышали только хорошее.
Рыбы
Не все складывается так, как вы ожидали. Но это не повод расстраиваться, ведь появляются новые возможности, о которых вы прежде даже не задумывались. Пригодится умение быстро принимать решения. Пока другие размышляют, вы двигаетесь вперед, поэтому добиваетесь многого. Хорошо проходят деловые переговоры, вы можете получить поддержку, на которую всерьез не рассчитывали. Многие вопросы лучше обсуждать в неофициальной обстановке. Когда не нужно думать о формальностях, вы становитесь особенно обаятельными, быстрее находите подход к людям. Отношения, которые прежде были исключительно деловыми, могут принять дружеский характер.