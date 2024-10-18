Когда Гете изрекал свое легендарное «Искусство вечно, жизнь коротка», он и представить не мог как много форм творчества будут бороться за звание вечного искусства уже несколько веков спустя. Создавать уникальное и удивлять с каждым годом становится сложнее. Удается это только истинным смельчакам, новаторам и талантам. Впрочем, именно такой является наша героиня - одна из немногих, чье творчество определяет музыкальное поколение. В честь дня рождения Светланы Лободы вспоминаем клипы именинницы, которые изменили правила игры.
ТОП-7 ⟩ Видеоклипы именинницы Светланы Лободы, которые вошли в историю музыки
«Жить легко»
Костюм 150-килограммовой женщины, 6 часов грима и обьедающаяся пиццей толстушка, в которой с трудом можно узнать главный секс-символ СНГ. Острый ответ журналистам, которые не давали Лободе покоя после возвращения со сцены Евровидения в далеком 2010 стал первым примером столь смелой самоиронии и не оставил равнодушным никого.
«40 градусов»
Еще один жанр клипов, в котором Светлана стала абсолютным трендсеттером - мини-фильмы вместо обычных музыкальных видео. Историю, отснятую на ледниках Исландии в критически опасных условиях поклонники окрестили вторым «Титаником» из-за трагического финала и бешенного успеха. А отсылки к кадрам с виолончелью и образу балерины до сих пор можно увидеть в работах других артистов.
«Твои глаза»
Почти 200 миллионов просмотров, самая прослушиваемая русскоязычная песня года в мире и платиновая сертификация - выход этого клипа в 2016 году стал новой точкой отсчета современной поп-музыки. А сюжет об инопланетном романе, как и герой с огромными глазами буквально гипнотическим образом призывали зрителей к экранам.
SuperSTAR
«Такое могла сделать только Лобода». Именно так резюмировала выход тизера к клипу Superstar большая часть общественности в 2018. Беременная артистка на сносях танцевала тверк среди калифорнийской пустыни, в компании такой же беременной подтанцовки. Впрочем, это оказалось только началом...
«Пуля-дура»
Если бы не было этого клипа - Мадонна никогда не сняла бы свой Dark Ballet. Звучит интригующе? А случай действительно беспрецедентный. Дело в том, что Светлана Лобода стала первой артисткой в мире, которой удалось договориться о разрешении на съемку в Святилище Богородицы мыса Эшпишел у Лиссабона, ведь ранее в этом месте снимать было запрещено. Не прошло и месяца, как на той же локации и в тех же ракурсах оказалась Мадонна. Как говорится: не повторила, а вдохновилась
BOOM BOOM
Один из самых дерзких и гротескных социальных манифестов в истории современного шоу-бизнеса. Тот случай, когда равнодушным не остался абсолютно никто - клип либо боготворили, либо критиковали, но в любом случае неустанно обсуждали с пеной у рта. Сама Лобода назвала свою остро феминистическую работу «вызовом обществу с его псевдоморалью».
«Молитва»
С первых дней войны Лобода активно помогает Украине - певица за собственный счет отстраивает дома и квартиры в своем родном городе Ирпень, помогла со строительством детского сада, на попечении у артистки также ряд волонтеров, госпиталей и детей, которым требуется лечение. Клип «Молитва», отснятый в церкви Святого Петра в Риге, Лобода выпустила на 100-ый день российского вторжения и посвятила победе любви и добра. Пронизанная болью и верой, видеоработа получила огромный эмоциональный отклик со всего мира.