ТОП-7 Видеоклипы именинницы Светланы Лободы, которые вошли в историю музыки

«Жить легко»

Костюм 150-килограммовой женщины, 6 часов грима и обьедающаяся пиццей толстушка, в которой с трудом можно узнать главный секс-символ СНГ. Острый ответ журналистам, которые не давали Лободе покоя после возвращения со сцены Евровидения в далеком 2010 стал первым примером столь смелой самоиронии и не оставил равнодушным никого.

«40 градусов»

Еще один жанр клипов, в котором Светлана стала абсолютным трендсеттером - мини-фильмы вместо обычных музыкальных видео. Историю, отснятую на ледниках Исландии в критически опасных условиях поклонники окрестили вторым «Титаником» из-за трагического финала и бешенного успеха. А отсылки к кадрам с виолончелью и образу балерины до сих пор можно увидеть в работах других артистов.

«Твои глаза»

Почти 200 миллионов просмотров, самая прослушиваемая русскоязычная песня года в мире и платиновая сертификация - выход этого клипа в 2016 году стал новой точкой отсчета современной поп-музыки. А сюжет об инопланетном романе, как и герой с огромными глазами буквально гипнотическим образом призывали зрителей к экранам.

SuperSTAR

«Такое могла сделать только Лобода». Именно так резюмировала выход тизера к клипу Superstar большая часть общественности в 2018. Беременная артистка на сносях танцевала тверк среди калифорнийской пустыни, в компании такой же беременной подтанцовки. Впрочем, это оказалось только началом...

«Пуля-дура»