ВИДЕО «Все коллекционеры немного сумасшедшие!» В Таллиннском ресторане собрались ценители искусства

Дарья Оскин - лектор, которая училась в Германии, Италии, Австрии и уже несколько лет проживает во Франции, посвятила искусству около десяти лет своей жизни. Она также отмечает, что число ценителей искусства с каждым годом только растет.

«Мы, лекторы, собираем очень большие залы по всему миру. Я думаю, что это связано с тем, что у людей растет потребность не просто в культурном досуге, а в какой-то такой духовной составляющей - где-то найти свет для себя. И вот этот свет люди ищут в музыке, в искусстве, в том, что, казалось бы, уже забыто, но арт-энтузиасты заново для себя это открывают», - говорит она.