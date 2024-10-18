«Увидели в поле мужчину с ружьем, и в какой-то момент он поднял оружие», - описал очевидец случившееся на Хийумаа в группе на Facebook. Предположительно, выстрел повредил автомобиль, но полиция пока выясняет обстоятельства инцидента.
Для подписчиков
Житель Хийумаа оказался на пути у человека с оружием: «Поднял оружие, прицелился и выстрелил»
В четверг в группе Hiiumaa heaks в Facebook появился предупреждающий пост о происшествии, которое случилось 16 октября в волости Кяйна на острове Хийумаа.
«Проезжая между полями, заметили мужчину с ружьем, и в какой-то момент он поднял оружие, прицелился и выстрелил», - описал автор поста случившееся на Хийумаа.