ВИДЕО 75-летняя Мерил Стрип сходила на свидание с известным актером

Пара посетила итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния. Они улыбались, мило беседовали и выглядели очень радостными, пишет Page Six.

Для выхода Стрип выбрала сине-белую блузку, темно-синие брюки и удобную обувь кремового цвета. Шорт надел серый костюм, белую рубашку на пуговицах и черные кроссовки.

После ужина они вместе уехали в белом седане Мерил, которая была за рулем, а Мартин удобно расположился на пассажирском переднем сиденьи.

Слухи о романе актеров появились после того, как их сфотографировали вместе на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2024 году. Тогда представитель звезд утверждал, что они «просто друзья».

Мартин Шорт и Мерил Стрип. Фото: Danny Moloshok

Позже Шорт подогрел интерес публики, заявив Биллу Махеру в его подкасте Club Random, что они с Мерил «очень близкие друзья».

Пара никак не комментировала свои отношения, однако актеры часто вместе ужинали и посещали бродвейские шоу.

Совсем недавно их видели держащимися за руки на премьере нового сезона шоу Hulu «Убийства в одном здании», где также снимались Селена Гомес и Стив Мартин.

По словам инсайдеров, Стрип и Шорт оставались близки, находясь в театре, и их «близкая дружба» была заметна, поскольку они оставались рядом друг с другом всю ночь.

«Они вошли, держась за руки, и были в прекрасном расположении духа, смеясь. Это было очень мило. Это должно быть больше, чем просто "шоуменство". В этом определенно что-то есть», - говорят источники.

В октябре 2023 года Стрип сообщила, что в 2017 году рассталась со своим мужем Доном Гаммером, с которым была в браке более 40 лет.

Майкл Шорт был женат на Нэнси Долман в течение трех десятилетий, пока она не умерла в 2010 году.