«Конечно, поначалу я нервничала, потому что этот документальный фильм затрагивает очень непростую тему», - призналась спортсменка Келли Сильдару в передаче Õhtu! за неделю до премьеры фильма Kellegi teise unistus («Келли. Мечта кого-то другого» - прим. ред.) в Эстонии.
Келли Сильдару о том, как она сбежала от контроля своего отца-тренера: «Мой менеджер помог организовать побег»
Уже на следующей неделе на экраны эстонских кинотеатров выходит долгожданный документальный фильм, который снимался десять лет, о жизни и карьере спортсменки высочайшего уровня Келли Сильдару.
Накануне премьеры Kellegi teise unistus в Эстонии спортсменка рассказала о документальном фильме подробнее в передаче Õhtu! на Kanal 2. В мае состоялась мировая премьера фильма в Торонто, где Сильдару испытала не только восторг, но и некое напряжение.
«Конечно, поначалу я нервничала, потому что этот документальный фильм затрагивает очень непростую тему. Это эмоциональный фильм, и я не знала, как публика воспримет его», - описала Сильдару свои мысли несколькими месяцами ранее.
В фильме также можно услышать мнения и комментарии многих международных спортсменов, что, по словам Сильдару, является положительной частью фильма.
Конечно, в передаче Õhtu! также затронули суровую реальность, стоящую за выдающимися результатами. Ведущий Роберт Роол отметил, что в документальном фильме также упоминается строгий и даже жесткий тренировочный режим Сильдару, который привлек внимание ее конкурентов.
«Ты в какой-то момент сама поняла, что твой режим тренировок более изнуряющий, чем у других?» - спросил Роол у спортсменки.
«Я об этом особо не задумывалась, и в 13 лет, я не понимала, каким должно быть нормальный объем тренировок или сколько нужно заниматься, - призналась Сильдару. - Я слушала своего отца или тренера, который говорил мне, как долго и сколько мы будем тренироваться».
В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и во время тренировочного лагеря в Новой Зеландии менеджер Сильдару буквально помог молодой спортсменке сбежать. «Мой менеджер в США помог организовать мой побег. Мой отец даже не знал, что я оттуда уезжаю. Был план: я еду в Австралию на фотосессию, а оттуда уже одна улетаю домой. Мой отец же думал, что я вернусь обратно в Новую Зеландию,» - откровенно рассказала Сильдару.
Это также был первый раз, когда Сильдару поделилась своими проблемами с менеджером. «Раньше я не решалась ему об этом рассказать. Но тогда я поняла, что мне все это уже надоело, и это был правильный момент - больше я не могла терпеть».
После того как она перестала тренироваться у своего отца, у Сильдару даже появилась неприязнь к снегу. «Когда я видела снег или лыжи, всплывали все эти негативные чувства и воспоминания», - призналась Сильдару. Она добавила, что после тренировок в новой обстановке это чувство со временем исчезло.
Сильдару продолжает заниматься большим спортом и в 2022 году на Олимпийских играх в Пекине стала бронзовым призером в слоупстайле. В этом году Сильдару впервые после травмы вернется к соревнованиям уже в конце ноября.
Мировая премьера фильма Kellegi teise unistus состоялась в мае 2024 года на престижном международном фестивале документальных фильмов Hot Docs Festival в Торонто, Канада. В эстонских кинотеатрах документальный фильм можно будет посмотреть с 25 октября.