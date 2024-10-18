Келли Сильдару о том, как она сбежала от контроля своего отца-тренера: «Мой менеджер помог организовать побег»

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и во время тренировочного лагеря в Новой Зеландии менеджер Сильдару буквально помог молодой спортсменке сбежать. «Мой менеджер в США помог организовать мой побег. Мой отец даже не знал, что я оттуда уезжаю. Был план: я еду в Австралию на фотосессию, а оттуда уже одна улетаю домой. Мой отец же думал, что я вернусь обратно в Новую Зеландию,» - откровенно рассказала Сильдару.

Это также был первый раз, когда Сильдару поделилась своими проблемами с менеджером. «Раньше я не решалась ему об этом рассказать. Но тогда я поняла, что мне все это уже надоело, и это был правильный момент - больше я не могла терпеть».

После того как она перестала тренироваться у своего отца, у Сильдару даже появилась неприязнь к снегу. «Когда я видела снег или лыжи, всплывали все эти негативные чувства и воспоминания», - призналась Сильдару. Она добавила, что после тренировок в новой обстановке это чувство со временем исчезло.

Сильдару продолжает заниматься большим спортом и в 2022 году на Олимпийских играх в Пекине стала бронзовым призером в слоупстайле. В этом году Сильдару впервые после травмы вернется к соревнованиям уже в конце ноября.

Мировая премьера фильма Kellegi teise unistus состоялась в мае 2024 года на престижном международном фестивале документальных фильмов Hot Docs Festival в Торонто, Канада. В эстонских кинотеатрах документальный фильм можно будет посмотреть с 25 октября.