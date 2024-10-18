«К тому же я тону в долгах, выполняю работы по дизайну, фотографирую и веду дела через предпринимательский счет. Но Налогово-таможенный департамент хочет получать почти 40 процентов от каждого гонорара. 22 процента уже удерживается, а затем еще и подоходный налог. Какой подоходный налог, если я был безработным? За получение пособия по сокращению я должен заплатить 300 евро подоходного налога. Мой единственный выход - и спасибо Богу, что у меня он есть - это продать свой дом. Также я узнал, что больше нельзя вычитать процент по жилищному кредиту из налогооблагаемой базы, не слишком ли это? Средняя зарплата в Эстонии, кстати, не 2000 евро, как пишут в СМИ, а в Тарту ты счастливчик, если получаешь 900 евро на руки. В супермаркете за один поход за продуктами для семьи ты тратишь больше 40 евро... мои ежемесячные расходы составляют в общей сложности 900 евро...»