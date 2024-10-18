«Пожалуйста, обратите внимание на ситуацию, это приводит в отчаяние. Я талантливый человек - архитектор, дизайнер, маркетолог, фотограф, видеограф - и тем не менее, я больше не справляюсь в этой стране», - написал читатель в редакцию передачи Kuuuurija.
Крик души жителя Эстонии: «У меня высшее образование, четыре профессии, но все равно не могу устроиться на работу!» (4)
«Почему-то скрывается, сколько в Эстонии безработных, но я лично знаю, что ситуация действительно ухудшилась. И на фоне этого еще и огромные повышения налогов. Если ты потеряешь работу, удержаться на плаву невероятно сложно. Я, например, потерял работу в июне 2023 года и сейчас нахожусь в положении, когда вынужден продать свою квартиру, потому что просто не могу больше выплачивать долги. Я искал работу с июня 2023 года и нашел ее только в октябре 2024 года! Сотрудник Кассы по безработице сказал, что у него 215 клиентов. Умножьте это на всех работников организации, занимающихся безработными, примерно на 200. И это только пример по Тарту», - продолжает свое письмо читатель.
По данным Кассы по безработице, по состоянию на 16 октября 2024 в Эстонии зарегистрировано 47 266 безработных.
«Меня приглашали на собеседование всего один раз, и там сказали, что у них было 200 кандидатов. Директор Aparaaditehas сказал, что даже сварщики подают заявки на должность официанта. У меня высшее образование, за жизнь я освоил четыре профессии. Руки и голова есть, но даже в Barborа я не смог устроиться на работу по упаковке товаров. Конкуренция невероятно жесткая», - рассказывает приславший письмо человек.
«К тому же, когда я делаю пост в социальных сетях об этом, люди пишут в комментариях что-то вроде: "Почему не устроишься на работу?". Я настолько снизил свои стандарты, что подавал заявки куда угодно, даже готов был пойти работать в публичный дом, если бы не произошло чудо, и я не получил работу администратором в хостеле. Такие комментарии показывают, что люди не понимают, насколько сейчас плохая ситуация. А ситуация ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохая», - считает автор письма.
«К тому же я тону в долгах, выполняю работы по дизайну, фотографирую и веду дела через предпринимательский счет. Но Налогово-таможенный департамент хочет получать почти 40 процентов от каждого гонорара. 22 процента уже удерживается, а затем еще и подоходный налог. Какой подоходный налог, если я был безработным? За получение пособия по сокращению я должен заплатить 300 евро подоходного налога. Мой единственный выход - и спасибо Богу, что у меня он есть - это продать свой дом. Также я узнал, что больше нельзя вычитать процент по жилищному кредиту из налогооблагаемой базы, не слишком ли это? Средняя зарплата в Эстонии, кстати, не 2000 евро, как пишут в СМИ, а в Тарту ты счастливчик, если получаешь 900 евро на руки. В супермаркете за один поход за продуктами для семьи ты тратишь больше 40 евро... мои ежемесячные расходы составляют в общей сложности 900 евро...»
«Пожалуйста, обратите внимание на ситуацию, это приводит в отчаяние. Я серьезно ищу варианты переезда из Эстонии. Я талантливый человек - архитектор, дизайнер, маркетолог, фотограф, видеограф - и тем не менее больше не справляюсь в этой стране. Нужно громко заявить: ХВАТИТ! Пожалуйста, помогите своему народу! Обычно я не принимаю активного участия в жизни государства и общества, но сейчас мне действительно кажется, что пора начинать организовывать митинги», - подытожил житель Тарту.