ЖУТКИЕ ДЕВОЧКИ Жительницы Таллинна начали отмечать Хэллоуин досрочно: смотрите видео!

Музыкальное видео от творческой команды Red Castle Crew создано по мотивам компьютерной игры Helltaker под песню Take me! (автор MiatriS).

«Снимать музыкальные клипы в преддверии Хэллоуина уже стало традицией для нашей команды. Постоянные зрители всегда ждут осеннего сезона с нетерпением, гадая, какой сюжет послужит вдохновением для создания «страшного» проекта на этот раз. Надеемся, что в этом году команде Red Castle Crew снова удалось удивить и порадовать поклонников нашего творчества», - говорят участницы коллектива Red Castle Crew.

Компьютерная игра Helltaker – это приключенческая головоломка, главный герой которой внезапно открывает портал в ад, где его ждут сражения, приключения и встреча с очаровательными девушками-демонами. Съемки проходили весело, без привязки к какой-либо идеологии.

И да, в ходе съемок никто не пострадал. Разве только блинчики с шоколадом, которые были радостно съедены актрисами.