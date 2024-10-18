Следствие раскрыло, зачем P. Diddy понадобились тысячи бутылочек детского масла

Как известно, во время обыска имения P. Diddy полицейские обнаружили тысячи литров лубриканта и детского масла. И если насчет использования первого теорий было немного, то вот наличие масла для малышей вызвало немало вопросов.

Поговаривали, что P. Diddy использовал его во время оргий или даже намазывал пол, чтобы жертва не могла быстро убежать.

Однако судебные эксперты сделали свои выводы. По версии следствия, P. Diddy мог подмешивать в средство так называемый GBH - седативный препарат, вызывающий сонливость. Его также часто называют таблеткой для изнасилования из-за их действия. Именно поэтому в большинстве стран мира препарат под строгим запретом.

В судебном иске против рэпера говорится, что он «обливал жертв лосьонами или подобными маслами для тела также с добавлением GBH, чтобы наркотик всасывался через кожу жертвы и облегчал нападение».

Кроме того, по словам жертв, на «белых вечеринках» гостей угощали коктейлями с лимонными дольками, в которых также скрывались наркотические вещества.