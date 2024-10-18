Стало известно о двух загадочных женщинах, которые были рядом с Лиамом Пейном в последние часы его жизни

Сообщается, что две таинственные женщины были с Лиамом Пейном в ночь перед его смертью и не покидали отель, где он скончался, вплоть до дня трагедии. В то же время, по данным местного телеканала, их допрос уже окончен.

Утверждается, чтопрокуроры подтвердили, что они допросили пять человек, в том числе двух женщин, которые были с Лиамом за несколько часов до его смерти, для реконструкции последних часов его жизни. Личность девушек пока не раскрывается. Прежде всего следствие интересует происхождение запрещенных веществ - подразумевается, что косвенно виновным может стать их поставщик.

Судмедэксперты пришли к выводу, что все повреждения на теле артиста были опасными для жизни и возникли одновременно: не было обнаружено никаких доказательств насильственной смерти.