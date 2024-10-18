Дженнифер Лопес хочет отомстить Бену Аффлеку за разбитое сердце: инсайдер раскрыл ее план

После абстрактного, но довольно откровенного ответа Дженнифер Лопес по поводу ее личной жизни стало ясно: Бен Аффлек остался в прошлом. Певица призналась, что переживает непростые времена, но заполнять пустоту другим человеком не собирается. Впервые за долгое время артистка хочет побыть в статусе «свободна» и направить все силы на свое развитие и благополучие. Все это случится, видимо, только после того, как звезда осуществит «план мести» за разбитое сердце.