После абстрактного, но довольно откровенного ответа Дженнифер Лопес по поводу ее личной жизни стало ясно: Бен Аффлек остался в прошлом. Певица призналась, что переживает непростые времена, но заполнять пустоту другим человеком не собирается. Впервые за долгое время артистка хочет побыть в статусе «свободна» и направить все силы на свое развитие и благополучие. Все это случится, видимо, только после того, как звезда осуществит «план мести» за разбитое сердце.
Дженнифер Лопес хочет отомстить Бену Аффлеку за разбитое сердце: инсайдер раскрыл ее план
По словам инсайдера Daily Mail, в следующем году Дженнифер хочет показать миру, что ее «паршивая любовь» не сбила ее с ног.
Отмененный музыкальный тур певицы публика связала с проблемами в отношениях с Беном, но это не так. «Она хочет, чтобы следующий год был ее лучшим годом в жизни», - подчеркнул собеседник таблоида.
Во-первых, Лопес планирует получить Оскар за роль в фильме «Неудержимый», который, на минуточку, спродюсировали Бен и его друг Мэтт Деймон. А во-вторых, наконец откатать тур так, чтобы он вошел в историю.