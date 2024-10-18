Инсайдер раскрыл, какие правила по воспитанию детей действуют в семье Миддлтон и принца Уильяма

42-летняя принцесса даже во время лечения рака уделяет много времени 11-летнему принцу Джорджу, девятилетней принцессе Шарлотте и шестилетнему принцу Луи. Все вместе они часто готовят еду, посещают местные или официальные мероприятия, а также просто играют.

Хотя дети в основном ведут себя хорошо на публике во время королевских мероприятий, это не значит, что они не капризничают, как это может делать любой другой ребенок в мире за закрытыми дверями.

Все же у каждого родителя есть свои уникальные методы, например, у принцессы есть отличный родительский совет, который помогает решать ссоры спокойным образом. По данным источника, близкого к королевской семье, когда кто-то из их детей выходит из себя, Кейт и ее муж принц Уильям отводят их «поболтать на диване».

Таким образом заботливые родители дают возможность своим детям выразить свои мысли. В разговоре они помогают им разобраться, почему произошла та или иная ситуация, а не оставляют их наедине со своими чувствами. У пары действует правило «никаких криков», и, как сообщается, супруги никогда не повышают голос на своих детей. Принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи также рекомендуется не повышать голос во время препирательств друг с другом.