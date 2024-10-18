Было восемь лет: дочь известного певца обвинила своего отца в изнасиловании

«Долгое время я находилась в очень тяжелом состоянии, и поэтому оказалась в психиатрической больнице, психушке, как бы вы это ни называли. В моей жизни был момент, когда я несколько раз пыталась покончить с собой», - сказала певица Буку Аби (настоящее имя - Джоанн Келли), в новом документальном сериале «Карма Р. Келли: Путешествие дочери».

Девушка рассказала, что «сломалась» и сказала матери, Андреа Келли, что с ней не все в порядке, по дороге в школу.

«В тот день она позвонила в больницу, и в итоге зарегистрировала меня, а я не ушла. Я была там около двух с половиной недель. Я была под очень строгим наблюдением по поводу самоубийства. А затем в течение двух, трех месяцев после этого я фактически была на амбулаторном лечении, поэтому мне приходилось ходить туда каждый день», - вспоминает Аби.

Андреа, которая была забужем за R. Kelly с 1996 по 2009 год, увидела порезы на запястье дочери, когда они ходили по магазинам:

«Она просто сразу все бросила и спросила: "Что происходит? Ты в порядке?" Она очень волновалась. И в тот момент я сломалась. Мне пришлось сказать ей: "Я не думаю, что я в порядке. Я не думаю, что я смогу это сделать. Я не думаю, что я смогу прожить остаток своей жизни"».

В фильме Аби также вспоминает, как проснулась среди ночи от того, что отец трогал ее.

Адвокат музыканта Дженнифер Бонджин опровергает все обвинения.

«Его бывшая жена выдвинула такое же обвинение много лет назад, и оно было расследовано Департаментом по делам детей и семьи штата Иллинойс и оказалось необоснованным. И "создатели фильма", кем бы они ни были, не связались с мистером Келли или его командой, чтобы даже позволить ему опровергнуть эти оскорбительные заявления», - заявила она.

R. Kelly находился под стражей с 2019 года. Три года спустя Федеральный суд Бруклина приговорил его к 30-летнему заключению. Право на условно-досрочное освобождение он получит в 2045 году.