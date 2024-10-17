ПОЗДРАВЛЯЕМ! Эстонская актриса в прямом эфире объявила о беременности

«Я нахожусь в волшебной ситуации, да, это действительно хорошие новости», - подтвердила Пирет в прямом эфире передачи, что ждет ребенка.

«В кабаре я сейчас не играю, но в остальном все замечательно, и мне нечего добавить, кроме того, что это естественное событие в жизни большинства женщин», - рассказала актриса, отметив, что, будучи фрилансером, у нее нет возможности полностью освободиться от работы перед рождением ребенка. «Работать придется до самого конца», - отметила она. «Это очень удивительно», - сказала Пирет, переполненная радостью.

«Это как со всем, чего ты раньше не испытывал в жизни, и мне не о чем особенно беспокоиться. Я стараюсь наслаждаться каждым днем, потому что время летит очень быстро», - поделилась Пирет, отметив, что многое быстро меняется, и были разные дни. «Пока я не чувствую себя на обложке журнала», - добавила она со смехом.