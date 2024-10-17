ГАЛЕРЕЯ Презентация новой коллекции от эстонского дизайнера привлекла множество поклонников моды

«Когда я получила предложение создать постельное белье для PAI, сразу стало понятно, что все необходимые материалы для этого у меня уже давно есть. Прошлым летом мы с сыном изучали эстонские растения и сушили их. Оставалось лишь сфотографировать их, и игра началась», - объяснила Куусик. Коллекция вдохновлена природой Лахемаа, и на ткани можно увидеть знакомые с детства растения, такие как тысячелистник, ромашка и манжетка.