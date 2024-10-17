«ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИ!» Житель Эстонии угрожал убить беременную женщину в прямом эфире

«Можно ли как-то получить комментарий от него, ведь ситуация кажется действительно плохой? В видео он уже угрожает убить человека... и к тому же беременную женщину», - обратились в редакцию Elu24. «Очень жаль его девушку, и, вероятно, она останется без помощи, если никто не вмешается», - говорится в письме.