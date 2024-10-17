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«ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИ!» Житель Эстонии угрожал убить беременную женщину в прямом эфире

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Фото: Kuvatõmmis videost

Вчера в социальных сетях появилось видео, на котором слышны крики женщины и угроза мужчины убить ее в прямом эфире TikTok. Веб-полицейский Йыхвиского отделения Дарья Парк подтвердила, что полиция задержала 33-летнего мужчину в состоянии опьянения, и в отношении него начато уголовное производство по статье о насилии.

«Можно ли как-то получить комментарий от него, ведь ситуация кажется действительно плохой? В видео он уже угрожает убить человека... и к тому же беременную женщину», - обратились в редакцию Elu24. «Очень жаль его девушку, и, вероятно, она останется без помощи, если никто не вмешается», - говорится в письме.

«Я не вызывала на тебя никакую полицию», - несколько раз кричит женщина на видео. «Я просто убью человека, вот и все», - говорит мужчина, хватая телефон, поворачивая его к себе и ругаясь на женщину. «Пожалуйста, прекрати», - вопит женщина.

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