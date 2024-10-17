Вчера в социальных сетях появилось видео, на котором слышны крики женщины и угроза мужчины убить ее в прямом эфире TikTok. Веб-полицейский Йыхвиского отделения Дарья Парк подтвердила, что полиция задержала 33-летнего мужчину в состоянии опьянения, и в отношении него начато уголовное производство по статье о насилии.
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«ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИ!» ⟩ Житель Эстонии угрожал убить беременную женщину в прямом эфире
«Можно ли как-то получить комментарий от него, ведь ситуация кажется действительно плохой? В видео он уже угрожает убить человека... и к тому же беременную женщину», - обратились в редакцию Elu24. «Очень жаль его девушку, и, вероятно, она останется без помощи, если никто не вмешается», - говорится в письме.