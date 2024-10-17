ОТКУДА ТАКАЯ ЛЮБОВЬ К ГРОССУ? Пользователи соцсетей рассуждают, почему жители Эстонии принимают только одного местного бизнесмена

«Попалась новость о том, что Гросс купил Lamborghini Revuelto на счет своей фирмы, и на Facebook полно комментариев от людей, которые желают ему счастья и говорят, какой он хороший человек. В то время как комментарии к новостям о любом другом эстонском миллионере заполнены негативными отзывами о них, Гросс выглядит как ангел. Я не в курсе его деятельности, кроме OG Elektra AS, но почему он так нравится многим?» - спрашивает пользователь Reddit.