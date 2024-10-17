ОТКУДА ТАКАЯ ЛЮБОВЬ К ГРОССУ? Пользователи соцсетей рассуждают, почему жители Эстонии принимают только одного местного бизнесмена

После покупки роскошного Lamborghini бизнесмен Олег Гросс снова оказался в центре внимания. На фоне последних новостей люди заметили, что народ любит Гросса больше, чем некоторых других эстонских богачей. «Он такой народный человек, с которым проще ассоциироваться», - пишут люди в соцсети Reddit.
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«Попалась новость о том, что Гросс купил Lamborghini Revuelto на счет своей фирмы, и на Facebook полно комментариев от людей, которые желают ему счастья и говорят, какой он хороший человек. В то время как комментарии к новостям о любом другом эстонском миллионере заполнены негативными отзывами о них, Гросс выглядит как ангел. Я не в курсе его деятельности, кроме OG Elektra AS, но почему он так нравится многим?» - спрашивает пользователь Reddit.
Его вопрос быстро получил множество ответов, и почти все единодушно утверждают, что Олег Гросс - эстонский богач, который не слишком зазнался. «Гросс по своей сути все же простой бумер (термин, применяемый к людям, родившимся в период примерно с 1946 по 1964 годы - прим.ред.), который случайно разбогател, но не стал высокомерным. Я вполне вижу его, поедающим сардельки и потягивающим пиво Aleksandr, если предложить», - говорит один из комментаторов.