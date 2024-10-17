Названа причина смерти 31-летнего Лиама Пейна, который был найден мертвым во дворе отеля в Буэнос-Айресе

По словам руководителя службы экстренной помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресченти, спасатели прибыли в отель после того, как в среду вечером получили экстренный вызов от «разъяренного» менеджера, но ничего не смогли сделать, так как травмы оказались несовместимы с жизнью, пишет Гордон.

Редакция отмечает, что менеджер отеля, вызывая медиков и полицию, сообщил, что Пейн «громил гостиничный номер и находился под воздействием наркотиков и алкоголя». В полиции подтвердили, что прибыли на вызов в отель к «агрессивному мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя».

Пейн родился в августе 1993 года. Он дважды принимал участие в британском телевизионном шоу X Factor – в 2008-м и 2010 году. В 2010 году артист присоединился к группе One Direction, которая прекратила свое существование в 2016-м. С 2017 года Пейн начал сольную карьеру. Его дебютный сольный сингл Strip That Down занял третье место в британском чарте.

В ночь на 17 октября СМИ сообщили, что Пейн разбился, выпав с балкона.

У Пейна остался семилетний сын Беар Грей от его бывшей жены, солистки британской группы Girls Aloud Шерил.