Названа причина смерти 31-летнего Лиама Пейна, который был найден мертвым во дворе отеля в Буэнос-Айресе

Пейн родился в августе 1993 года. Он дважды принимал участие в британском телевизионном шоу X Factor – в 2008-м и 2010 году. В 2010 году артист присоединился к группе One Direction, которая прекратила свое существование в 2016-м. С 2017 года Пейн начал сольную карьеру. Его дебютный сольный сингл Strip That Down занял третье место в британском чарте.